 У Слов’янську припиняють подачу газу до мікрорайону “Хімік”: яких адрес це стосується
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У Слов’янську припиняють подачу газу до мікрорайону “Хімік”: яких будинків це стосується

В'ячеслав Попович
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Від п’ятниці, 6 листопада, Слов’янське управління газового господарства припиняє подачу газу до 17 багатоквартирних будинків у житловому масиві “Хімік”. Рішення ухвалили через регулярні російські обстріли, які пошкоджують мережі та не дозволяють газовикам їх відновити.

Про це повідомили у пресслужбі Слов’янської міської військової адміністрації.

Відключення зачепить багатоповерхівки за наступними адресами:

  • вул. Українських Десантників: № 2, 4, 7, 9, 11;
  • пров. Українських Десантників: № 1, 3, 5, 7;
  • вул. Новосодівська: № 5, 13, 15, 17, 19, 21;
  • вул. Осіння: № 1, 3.

У Слов’янській МВА з посиланням на Донецькоблгаз уточнили, що відключення подачі газу до “Хіміка” є тимчасовим. Його відновлять, однак лише за умови поліпшення ситуації з безпекою.

Нагадаємо, через втрати під час своїх наземних штурмів російські військові посилюють атаки по Слов’янську з різних видів озброєння. Місто зазнає все більших руйнувань, але офіцер 54 бригади ЗСУ Сергій Луговик не вважає, що це якимось чином допомагає загарбникам наближатися до Слов’янська.

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