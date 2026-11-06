У Слов’янську припиняють подачу газу до мікрорайону “Хімік”: яких адрес це стосується

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Від п’ятниці, 6 листопада, Слов’янське управління газового господарства припиняє подачу газу до 17 багатоквартирних будинків у житловому масиві “Хімік”. Рішення ухвалили через регулярні російські обстріли, які пошкоджують мережі та не дозволяють газовикам їх відновити.
Про це повідомили у пресслужбі Слов’янської міської військової адміністрації.
Відключення зачепить багатоповерхівки за наступними адресами:
У Слов’янській МВА з посиланням на Донецькоблгаз уточнили, що відключення подачі газу до “Хіміка” є тимчасовим. Його відновлять, однак лише за умови поліпшення ситуації з безпекою.
Нагадаємо, через втрати під час своїх наземних штурмів російські військові посилюють атаки по Слов’янську з різних видів озброєння. Місто зазнає все більших руйнувань, але офіцер 54 бригади ЗСУ Сергій Луговик не вважає, що це якимось чином допомагає загарбникам наближатися до Слов’янська.