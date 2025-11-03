У Слов’янську рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка з озера “Куба”: що відомо

Операція з вилучення тіла з води у Слов'янську. Фото: ДСНС

Рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка з озера “Куба” у Слов’янську. Співробітники Служби порятунку отримали виклик про тіло в озері та виявили його у неділю, 2 листопада.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

“На місце події прибули рятувальники. За допомогою рятувальної мотузки вони дістали тіло загиблого з води та передали його правоохоронцям”, — додали у ДСНС.

Причини загибелі людини та деталі події ще невідомі, їх встановлюють відповідні фахівці.

Нагадаємо, протягом жовтня 2025 року в Донецькій області внаслідок ударів російської армії по населених пунктах регіону загинули 49 людей, ще щонайменше 160 дістали поранення. Про це повідомив очільник ДонОВА.