За жовтень 2025 року на Донеччині загинули щонайменше 49 цивільних, ще 160 дістали поранення

Стихійні поховання у Костянтинівці, жовтень 2025 року. Фото: Донбас Реалії

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Протягом жовтня 2025 року в Донецькій області внаслідок ударів російської армії по населених пунктах регіону загинули 49 людей, ще щонайменше 160 дістали поранення. Про це повідомив очільник ДонОВА.

Кількість загиблих у регіоні за жовтень журналісти Вільного Радіо з’ясували, спираючись на дані керівника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Так, за офіційними даними ДонОВА, у період із 24 лютого 2022 року до 31 жовтня 2025 року через обстріли російської армії загинули 3 714 жителів підконтрольної частини Донецької області.

На початок жовтня ця цифра сягала — 3 668 загиблих мирних жителів. Тобто за місяць російські удари вбили щонайменше 46 цивільних

Крім цього, у період з 24 лютого 2022 року до 31 жовтня 2025 року дістали поранення 8 403 мирних жителі.

На початку місяця таких було 8 243. Тобто за жовтень 2025 року поранення дістали щонайменше 160 людей.

Зазначимо, під час бойових дій та окупації частини області дані щодо загиблих можуть надходити із затримкою, тому наведена статистика може бути неповною.

Бувають випадки, коли про смерть або поранення цивільних дізнають згодом. Як це було 2 листопада 2025 року, коли поліцейські Донеччини уточнили, що 31 жовтня 2025 року загинула одна людина в селі Новоселівка.

Нагадаємо, протягом 1 листопада 2025 року внаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних у Костянтинівці та по одному в Мирнограді, Родинському та Сіверську. Ще двоє дістали поранення — один у Костянтинівці та один у Родинському.