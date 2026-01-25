Газова плита. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У найближчі понеділок та середу на деяких вулицях Слов’янська і Краматорська не буде газу. Фахівці запланували ремонтні роботи. Коли відновлять — поки не кажуть.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

З наступного тижня у Слов’янську та Краматорську запланували ремонтні роботи по деяких вулицях. Фахівці візьмуть за об’єкти газорозподільчих систем.

Так, 26 та 28 січня розподіл природного газу призупинять за такими адресами:

Краматорськ — 26 січня — вул. В. Стуса, буд. 67;

Слов’янськ — 26 січня — вул. Бульварна, буд. 5;

Слов’янськ — 28 січня — вул. Бульварна, буд. 7.

Газовики обіцяють повернути блакитне паливо після завершення робіт — у найкоротший термін.

Нагадаємо, через перебої в електропостачанні у Краматорську можливе тимчасове вимкнення вуличного освітлення та світлофорів. Водіїв та пішоходів, які пересуваються містом, закликали проявляти максимальну важність на дорозі.