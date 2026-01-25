Підтримати
У Слов’янську та Краматорську на деяких вулицях зникне газ 26-28 січня: адреси

Богдан Комаровський
У найближчі понеділок та середу на деяких вулицях Слов’янська і Краматорська не буде газу. Фахівці запланували ремонтні роботи. Коли відновлять — поки не кажуть. 

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”. 

З наступного тижня у Слов’янську та Краматорську запланували ремонтні роботи по деяких вулицях. Фахівці візьмуть за об’єкти газорозподільчих систем. 

Так, 26 та 28 січня розподіл природного газу призупинять за такими адресами:

  • Краматорськ — 26 січня — вул. В. Стуса, буд. 67;
  • Слов’янськ — 26 січня — вул. Бульварна, буд. 5;
  • Слов’янськ — 28 січня — вул. Бульварна, буд. 7. 

Газовики обіцяють повернути блакитне паливо після завершення робіт — у найкоротший термін. 

Нагадаємо, через перебої в електропостачанні у Краматорську можливе тимчасове вимкнення вуличного освітлення та світлофорів. Водіїв та пішоходів, які пересуваються містом, закликали проявляти максимальну важність на дорозі.

