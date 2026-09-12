У Слов’янську та Краматорську призупинили роботу ДРАЦС

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У Слов’янську та Краматорську тимчасово не надаватимуть послуги державної реєстрації актів цивільного стану. У Слов’янську прийом припинять із понеділка, 14 вересня, а в Краматорську послуги вже недоступні з 11 вересня.
Про це повідомили у Слов’янській та Краматорській міських військових адміністраціях.
У Слов’янську ДРАЦС припиняє роботу через погіршення безпекової ситуації. Із понеділка жителів тимчасово не прийматимуть та не надаватимуть їм послуги з державної реєстрації актів цивільного стану.
“Погіршення безпекової ситуації у нашій громаді вносить свої корективи у роботу державних органів влади. На жаль, з понеділка у місті припиняють роботу ДРАЦС”, — повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.
У Краматорську послуги ДРАЦС тимчасово припинили надавати з 11 вересня 2026 року. Це стосується адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.
Коли установи знову почнуть приймати людей, у військових адміністраціях повідомлять додатково.
Раніше ми розповідали, що з 14 вересня у Слов’янському, Краматорському та Олександрівському відділах Державної міграційної служби також призупиняють прийом громадян. Оформити паспортні документи можна в інших підрозділах ДМС незалежно від місця реєстрації, зокрема в Ізюмі, Барвінковому та Лозовій на Харківщині.