За деякими адресами у Слов’янську та Краматорську не буде газу. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Донецькоблгаз повідомив жителів Слов’янська та Краматорська про тимчасове припинення подачі газу за окремими адресами у цих містах, яке заплановане на 13 та 15 жовтня. Там проводитимуть ремонтно-профілактичні роботи.

Про це повідомили в пресслужбі Донецькоблгазу.

13 жовтня газопостачання тимчасово призупинять у Краматорську на бульварі Краматорському, 13.

Через два дні, 15 жовтня, без газу залишиться будинок №49 на вулиці Торській у Слов’янську.

У Донецькоблгазі зазначили, що після завершення робіт подачу газу відновлять у найкоротші терміни, а також попросили споживачів поставитися із розумінням до тимчасових незручностей.

