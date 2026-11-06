 У Слов’янську троє людей загинули у ДТП | Вільне Радіо
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У Слов’янську троє людей загинули у ДТП

Ганна Назарова
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5 листопада  у Слов’янську зіткнулись дві автівки. Водіїв та пасажирів затисло у транспортних засобах, їх діставали рятувальники. Двоє загинули на місці, ще один чоловік – дорогою до лікарні 

Про ДТП повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в Донецькій області.

Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів людей затиснуло в понівечених транспортних засобах.

Двоє людей загинули на місці, їхні тіла рятувальники деблокували за допомогою гідравлічного інструмента. Ще одного чоловіка надзвичайники дістали з автомобіля живим і передали медикам, однак дорогою до лікарні він помер.

У Слов'янську у ДТП загинули троє людей, фото: пресслужба ГУ ДСНС в Донецькій області
У Слов'янську з ДТП загинули троє людей, фото: пресслужба ГУ ДСНС в Донецькій області

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють відповідні служби.

Нагадаємо, у Слов’янську припиняють подачу газу до мікрорайону “Хімік”.

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