У Слов’янську троє людей загинули у ДТП | Вільне Радіо

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5 листопада у Слов’янську зіткнулись дві автівки. Водіїв та пасажирів затисло у транспортних засобах, їх діставали рятувальники. Двоє загинули на місці, ще один чоловік – дорогою до лікарні
Про ДТП повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в Донецькій області.
Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів людей затиснуло в понівечених транспортних засобах.
Двоє людей загинули на місці, їхні тіла рятувальники деблокували за допомогою гідравлічного інструмента. Ще одного чоловіка надзвичайники дістали з автомобіля живим і передали медикам, однак дорогою до лікарні він помер.
Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють відповідні служби.
Нагадаємо, у Слов’янську припиняють подачу газу до мікрорайону “Хімік”.