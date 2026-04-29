Хабар. Ілюстративне фото: Інтернет-видання "Полтавщина"

Жителя Слов’янська, який запропонував гроші правоохоронцям після зупинки авто, оштрафували на 17 тисяч гривень, що у понад три рази більше за запропоновану суму. Чоловік керував машиною напідпитку та порушив правила дорожнього руху.

Відповідний вирок Слов’янського міськрайонного суду журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта справи розкрили на порталі “Судова влада України”.

За даними слідства, інцидент стався 7 листопада 2025 року близько сьомої вечора у Слов’янську. Патрульні зупинили автомобіль Opel Omega, водій якого рухався з недостатньо освітленим номерним знаком у темну пору доби.

Під час спілкування з правоохоронцями Ігор Р. запропонував їм 5 тисяч гривень, щоб ті не складали адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху та нетверезе керування.

Поліцейські відмовилися та попередили чоловіка про кримінальну відповідальність. Утім, через деякий час той знову повторив свою пропозицію з тією ж сумою.

У суді чоловік визнав провину та розкаявся. Це врахували як обставину, що пом’якшує покарання. Водночас стан алкогольного сп’яніння суд визнав обтяжувальним фактором.

Суддя дійшов висновку, що достатнім покаранням буде штраф у межах статті. Ігоря Р. визнали винним за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України “Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі”.

У результаті йому призначили штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень.

Раніше ми розповідали, що медика зі Слов’янська засудили до восьми років колонії з конфіскацією майна та іншими обмеженнями за вимогу хабарів від командира відділення ЗСУ. Засуджений, як встановив суд, вимагав по 15 тисяч гривень за кожен “чистий” висновок стосовно сп’яніння підлеглих військового. Також він погрожував фальсифікувати висновки на шкоду останньому, якщо той не заплатить. Під час обшуків у завідувача виявили десятки тисяч гривень та доларів США, готівку в російських рублях, польських злотих та інших валютах.