НМТ-2026. Ілюстративне фото: "Ми - Україна"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Слов’янська міська військова адміністрація додатково виділила 40 тисяч гривень на відзначення учнів, які отримали по 200 балів під час складання національного мультипредметного тесту. Цього року четверо випускників отримають по 20 тисяч гривень замість запланованих раніше 10 тисяч.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Слов’янської міської військової адміністрації № 3294 від 4 серпня 2026 року.

Згідно з оновленою редакцією Програми економічного і соціального розвитку Слов’янської громади на 2026 рік, загалом на відзначення учнів та педагогів за високі результати НМТ та загалом у навчанні передбачили 220 тисяч гривень (у попередній версії документа було 180 тис.).

З цієї суми чотирьом випускникам, які набрали максимальні 200 балів, виплатять стипендії по 20 тисяч гривень. Їхні чотири профільні вчителі отримають премії по 10 тисяч гривень.

Також подарунками відзначать 146 випускників, які цього року отримали свідоцтва про здобуття базової або повної загальної середньої освіти з відзнакою.

Нагадаємо, напередодні Слов’янська міська ВА запровадила творчі стипендії для обдарованих учнів Школи мистецтв м. Слов’янська. Розмір виплати — 500 гривень, вона є щомісячною.