Наслідки атак по Донецькій області за 17 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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1 753 удари з боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області зафіксувала поліція за добу 17 листопада. Влучання, зокрема, відбулися у восьми населених пунктах регіону, відомо про загибель чотирьох цивільних наслідків. Розповідаємо про наслідки російських атак за добу.

Найбільше загиблих було у Слов’янську

Згідно зі зведенням від поліції, протягом доби під вогнем перебували міста Краматорськ і Слов’янськ, селища Новодонецьке, Олександрівка, Шабельківка та Ясногірка, села Іверське та Михайлівка.

По Слов’янську росіяни вдарили дронами — загинули двоє людей, пошкоджені приватний будинок і мопед. Начальник міської військової адміністрації Вадим Лях уточнив, що загинули чоловік та жінка, які були подружжям. У момент атаки вони їхали на мопеді подивитися, що сталося з їхнім житлом після одного з попередніх обстрілів.

На Ясногірку скинули дві 250-кілограмові авіабомби — є загиблий, зруйновані шість приватних будинків.

У Шабельківці російський FPV-дрон атакував чоловіка на порозі приватного будинку, він загинув.

У Краматорську після влучання дронів постраждали багатоквартирний будинок, станція та авто “швидкої допомоги”, автомобіль газової служби.

У Новодонецькому пошкоджені дев’ять багатоквартирних будинків, в Олександрівці — вантажівка, у Михайлівці — 40 приватних будинків.

Загалом за добу руйнувань зазнали 65 цивільних об’єктів, пишуть у поліції. З них 58 — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що за добу росіяни 14 разів обстрілювали населені пункти регіону. З лінії фронту евакуювали 354 людей, зокрема 38 дітей.

Українські військові фіксували найбільше штурмів на Покровському напрямку

на Лиманському напрямку , згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, українські військові відбили 12 атак росіян у районах Лимана, Нового та Зарічного;

у районах Ямполя та Озерного загарбники провели три атаки на Слов’янському напрямку ;

на Костянтинівському напрямку фіксували 12 атак. Окупанти проводили штурми в районах Костянтинівки, Новоселівки та Довгої Балки;

ще 18 атак зупинили українські військові на Покровському напрямку . Російські сили атакували в районах Грузького, Кучерового Яру, Вільного, Добропілля, Світлого, Мирного, Сергіївки та Молодецького.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони Росії заявило про нібито захоплення села Шилівка поблизу Добропілля. Згодом російські медіа почали поширювати сюжети про “звільнення” населеного пункту, показуючи кадри з прапором РФ. Однак українські військові продовжують утримувати Шилівку, а повідомлень про втрату позицій там не було.