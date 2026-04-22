Наслідки російських атак у Донецькій області 21 квітня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

Внаслідок російських атак із різних видів зброї по підконтрольній українському уряду частині Донецької області за добу зазнали поранень дев’ятеро цивільних мешканців, повідомляють поліція та обласна влада. Загалом правоохоронці нарахували 1048 ударів по регіону, влучання були як на лінії фронту, так і в житлових кварталах.

По Слов’янську знову били 1500-кілограмовою авіабомбою

За підрахунками поліції, за добу під вогнем були міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Ясногірка, село Никонорівка.

Найбільші руйнування за добу — в Слов’янську. По місту загалом вдарили чотири рази за добу за допомогою, зокрема, РСЗВ, FPV-дрона та 1500-кілограмової авіабомби з модулем УМПК. Поранені дев’ятеро цивільних мешканців, пошкоджені 20 багатоквартирних та два приватні будинки, три магазини, дві аптеки, салон краси, нотаріальна контора, заклад освіти та цивільна автівка.

У Краматорську через розрив російського FPV-дрона пошкоджений багатоквартирний будинок. У Миколаївці зазнали руйнувань чотири багатоквартирні будинки, заклад освіти, автовокзал. Влучання були й у Никонорівці — постраждала приватна оселя.

По Дружківці російські загарбники вдарили трьома FPV-дронами, там пошкоджені магазин та два цивільні авто.

Після опівночі удари продовжились, росіяни атакували Слов’янськ і Біленьке — пошкоджене житло, інформації про поранення або загибель цивільних до поліції не надходило.

Загалом, як підрахували правоохоронці, за добу 21 квітня на Донеччині руйнувань зазнали 44 цивільні об’єкти, з них 28 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнює, що також влучання фіксували у Різниківці.

51 штурм відбили на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 10 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ, атакуючи в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман, Діброва, Новосергіївка та Зарічне;

на Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби військові зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки та Різниківки;

на Краматорському напрямку , за уточненою інформацією, окупанти сім разів атакували в районах Никифорівки, Голубівки, Бондарного, Майського, Васютинського, Удачного та Маркового;

на Костянтинівському напрямку , за уточненою інформацією, загарбники провели 29 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Яблунівка, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру та Степанівки;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 51 штурмову дію у бік населених пунктів Білицьке, Никонорівка, Родинське, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка, Василівка та Гришине;

на Олександрівському напрямку росіяни атакували 15 разів у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Злагода, Андріївка-Клевцове та у бік Калинівського.

Нагадаємо, днями екіпаж “Білого Янгола” вивіз з прифронтової Дружківки родину з маленькою дитиною. Правоохоронці також підібрали чотирьох людей, які пішки вийшли з оточеної боями Костянтинівки. Рятівний рейс провели спільно з благодійниками.