З Дружківки евакуювали родину з дитиною та людей, які пішки вийшли з Костянтинівки

Евакуація з Дружківки, квітень 2026 року. Фото: з відео ГУНП Донеччини

Днями екіпаж “Білого Янгола” вивіз з прифронтової Дружківки родину з маленькою дитиною. Правоохоронці також підібрали чотирьох людей, які пішки вийшли з оточеної боями Костянтинівки. Рятівний рейс провели спільно з благодійниками.

Про це розповіли у поліції Донецької області.

Там зазначили, що фронт продовжує наближатися до Дружківки. Російські війська безперервно атакують місто авіабомбами та безпілотниками, змушуючи мешканців залишати домівки.

Під час чергової евакуації, на прохання онуки, поліціянти заїхали до літнього чоловіка. Його будинок, зі слів правоохоронців, зазнав значних руйнувань: вибуховою хвилею вибило вікна, а в сусідній домівці внаслідок удару загинули люди. Попри це, пенсіонер відмовився виїжджати, пояснивши, що “спершу має зібрати речі”. По нього мають повернутися найближчим часом.

Разом з тим “Білим Янголам” вдалося евакуювати родину – маленьку дівчинку разом із мамою, бабусею та дідусем. Вони мешкали у багатоповерхівці.

“Поки сім’я поспіхом збирала найнеобхідніше, поліцейські відбивали атаки дронів, що кружляли над їхнім двором”, – зазначили у поліції.

Дорогою екіпаж також підібрав людей, які пішки вийшли з Костянтинівки. Серед них – 79-річна маломобільна жінка, яку везли у візку. Аби захиститися від російських безпілотників, вони йшли з білим прапором.

Правоохоронці зазначили, що евакуація з Донеччини триває. Вони допомагають мешканцям безпечно виїхати на броньованому транспорті. Якщо ви або ваші близькі потребуєте евакуації – телефонуйте 102.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, який вигляд має Дружківка у квітні 2026 року та як там живуть місцеві.