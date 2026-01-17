17 січня 2026 року у Слов’янську загинула людина під час пожежі у приватному будинку. Ілюстративне фото: AFP

Вранці 17 січня у Слов’янську спалахнула пожежа в одному з приватних будинків. Коли рятувальники прибули, вони побачили, що полум’я охопило вже весь будинок. Після ліквідації пожежі у завалах споруди виявили тіло людини. Стать та інші дані поки що невідомі.

Про пожежу розповіли в пресслужбі ДСНС України у Донецькій області.

“Пожежу ліквідовано на площі 91 кв. м. Причини виникнення загоряння та всі обставини події наразі з’ясовують відповідні фахівці”, — пишуть в пресслужбі ДСНС.

Рятувальники закликали громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у власних оселях.

Нагадаємо, 10 січня 2026 року російська армія скинула авіабомби на Слов’янськ. П’ятеро мирних мешканців отримали поранення, будівлі в різних районах міста отримали пошкодження.