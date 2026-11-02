Де лінія фронту на Донеччині 2 листопада: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

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За першу добу листопада 2026 року поліції вдалося зафіксувати 1 575 ударів з боку країни-агресорки по підконтрольній частині Донецької області. Влучання фіксували на лінії фронту та житлових кварталах, через що серед цивільних мешканців регіону загинула одна людина — у Слов’янську. Ще двоє людей зазнали поранень внаслідок атак по Краматорській громаді.
Міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селища Біленьке та Черкаське, а також село Степанівка, — у цих населених пунктах за добу поліція фіксувала російські влучання.
Через обстріли Слов’янська загинула людина, пошкоджений багатоквартирний будинок. Очільник МВА Вадим Лях окремо доповнив, що загиблою є 70-річна жінка, а також, що пошкоджених багатоповерхівок у місті було дві (ввечері по центру Слов’янська влучили дві 250-кілограмові авіабомби).
По Краматорську росіяни вдарили трьома 250-кілограмовими авіабомбами та дронами — поранена одна людина, пошкоджені один багатоквартирний і 19 приватних будинків, гараж та господарська споруда.
У Біленькому під удар FPV-дрона потрапило цивільне авто — поранена одна людина.
У Черкаському зазнав руйнувань приватний будинок.
Загалом унаслідок обстрілів, підрахували в поліції, пошкоджені 26 цивільних об’єктів, з них 22 — це житлові будинки.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнює, що всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 629 людей, зокрема 27 дітей.
Нагадаємо, Сили оборони України за першу добу листопада знешкодили 2 500 російських військових, що стало найвищим добовим показником від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Цей рекорд зафіксували у Генеральному штабі ЗСУ.