Де лінія фронту на Донеччині 2 листопада: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області 1 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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За першу добу листопада 2026 року поліції вдалося зафіксувати 1 575 ударів з боку країни-агресорки по підконтрольній частині Донецької області. Влучання фіксували на лінії фронту та житлових кварталах, через що серед цивільних мешканців регіону загинула одна людина — у Слов’янську. Ще двоє людей зазнали поранень внаслідок атак по Краматорській громаді.

Щонайменше шість населених пунктів були під вогнем

Міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селища Біленьке та Черкаське, а також село Степанівка, — у цих населених пунктах за добу поліція фіксувала російські влучання.

Через обстріли Слов’янська загинула людина, пошкоджений багатоквартирний будинок. Очільник МВА Вадим Лях окремо доповнив, що загиблою є 70-річна жінка, а також, що пошкоджених багатоповерхівок у місті було дві (ввечері по центру Слов’янська влучили дві 250-кілограмові авіабомби).

По Краматорську росіяни вдарили трьома 250-кілограмовими авіабомбами та дронами — поранена одна людина, пошкоджені один багатоквартирний і 19 приватних будинків, гараж та господарська споруда.

У Біленькому під удар FPV-дрона потрапило цивільне авто — поранена одна людина.

У Черкаському зазнав руйнувань приватний будинок.

Загалом унаслідок обстрілів, підрахували в поліції, пошкоджені 26 цивільних об’єктів, з них 22 — це житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнює, що всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 629 людей, зокрема 27 дітей.

На Покровському напрямку росіяни провели 31 атаку

на Лиманському напрямку , згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, українські військові відбили 10 спроб вклинитися в оборону у бік Степового, Зеленої Долини та поблизу Зарічного;

на Слов’янському напрямку російські військові провели три атаки у бік Миколаївки, Оріхуватки та в районі Юрківки;

на Краматорському напрямку російських атак українські військові не фіксували;

у районі Костянтинівки, а також у бік Олексієво-Дружківки, Миколайпілля, Осикового, Райського, Павлівки та Новопавлівки загарбники провели 20 атак на Костянтинівському напрямку ;

31 атаку російські військові провели на Покровському напрямку . Окупанти намагалися просунутися поблизу Софіївки, Вільного, Світлого, Водянського, Василівки, Молодецького, Удачного, а також у бік Добропілля, Новогришиного, Мирного, Сергіївки та Новопавлівки.

Нагадаємо, Сили оборони України за першу добу листопада знешкодили 2 500 російських військових, що стало найвищим добовим показником від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Цей рекорд зафіксували у Генеральному штабі ЗСУ.