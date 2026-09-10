Де лінія фронту на Донеччині 10 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області за 9 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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За добу, за даними поліції, внаслідок російських атак на Донеччині обірвалося життя однієї цивільної людини: це сталося внаслідок удару авіабомбою по прифронтовому Слов’янську. Загалом правоохоронці зафіксували 1 101 атаку по підконтрольній частині регіону, як по лінії фронту, так і по житлових кварталах. Число поранених серед мешканців досягло 10, серед цивільної інфраструктури є нові руйнування, а на фронті не вщухає російський наступ. Розповідаємо про наслідки влучань та ситуацію з бойовими діями у Донецькій області за день, який минув.

За добу руйнувань зазнали 64 цивільні об’єкти

За даними поліції, під вогнем 9 вересня опинилися міста Краматорськ і Слов’янськ, селища Біленьке та Ясногірка, села Весела Гора, Карпівка, Мирна Долина й Олександрівка.

У Слов’янську фіксували влучання КАБу — одна людина загинула, ще одна — поранена. Загалом за добу місто пережило п’ять обстрілів, пошкоджені дев’ять приватних будинків і об’єкт інфраструктури.

По Краматорську били 12 разів, з них п’ять — бомбових. Поранені дев’ятеро цивільних мешканців, пошкоджені три багатоквартирні та 31 приватний будинки, магазин, аптека, заклад освіти та чотири авто.

У селищі Біленькому, що в Краматорській громаді, пошкоджені п’ять приватних будинків, у Ясногірці — господарська споруда, в Олександрівці — три приватні будинки, у Веселій Горі — дві оселі, у Карпівці — цивільна автівка.

Загалом за добу, як підрахували в поліції, на Донеччині зазнали руйнувань 64 цивільні об’єкти. З них 53 — це житлові будинки.

Після опівночі росіяни продовжили завдавати ударів по регіону: вони обстріляли Краматорськ, Біленьке й Золоті Пруди. Пошкоджені житлові будинки, однак інформації про постраждалих до поліції не надходило.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання були по Райгородку, де зруйнований приватний будинок, Сергіївка (там пошкоджений пам’ятник) та Курицине, де постраждали три приватні будинки, гараж та авто.

Російські військові проводили штурми на всіх напрямках фронту

як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом 9 вересня російські військові п’ять разів атакували українські позиції на Лиманському напрямку фронту. ЗСУ вдалося відбити ці спроби, які фіксували у районах Лимана та Діброви, а також у напрямку Новоселівки;

фронту. ЗСУ вдалося відбити ці спроби, які фіксували у районах Лимана та Діброви, а також у напрямку Новоселівки; на Слов’янському напрямку росіяни провели один штурм у напрямку Пискунівки;

росіяни провели один штурм у напрямку Пискунівки; на Краматорському напрямку загарбники атакували один раз у напрямку Федорівки;

загарбники атакували один раз у напрямку Федорівки; на Костянтинівському напрямку фіксували сім атак. Війська країни-агресорки вели штурми у районах Костянтинівки, Іллінівки та Довгої Балки;

фіксували сім атак. Війська країни-агресорки вели штурми у районах Костянтинівки, Іллінівки та Довгої Балки; на Покровському напрямку українські військові зупинили 44 атаки: росіяни проявляли активність у районах у районах Білицького, Сергіївки, Удачного та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Дорожнього, Миколайпілля, Водянського, Надії, Василівки, Торецького, Новогригорівки, Степів, Ганнівки, Добропілля, Шевченка, Світлого та Матяшевого.

Нагадаємо, близько 11-ї години 10 вересня російські військові завдали нових ударів по прифронтовому Краматорську: там зафіксували чотири влучання, внаслідок яких є поранені. За попередніми даними, йдеться щонайменше про сімох людей.