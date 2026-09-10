 Який вигляд має Краматорськ після авіаударів 10 вересня (РЕПОРТАЖ)
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Розірвані дерева, зруйновані балкони, вибиті вікна: який вигляд має Краматорськ після удару 10 вересня (РЕПОРТАЖ)

В'ячеслав Попович Ганна Шевченко
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Зранку 10 вересня російські війська завдали масованого авіаудару по Краматорську, через що зазнали поранень щонайменше 19 людей, зокрема немовля. На місто скинули авіабомби ФАБ-250 з УМПК — вони влучили по житловому кварталу. Показуємо, який вигляд має Краматорськ після нової атаки з авіації.

Офіційною інформацією про наслідки влучань авіабомб поділились у пресслужбах Донецької обласної прокуратури, а також Краматорської міської ради.

Ударів по місту з авіації у період часу з 10:44 по 11:00. За оновленою інформацією від прокуратури, для атаки російські військові застосували щонайменше шість авіабомб.

Розірвані дерева після удару, Краматорськ, 10 вересня
Краматорськ після ранкової атаки 10 вересня. Фото: Вільне Радіо
Зруйновані балкони, Краматорськ, 10 вересня
Краматорськ після ранкової атаки 10 вересня. Фото: Вільне Радіо
Вибиті вікна житлового будинку, Краматорськ, 10 вересня
Краматорськ після ранкової атаки 10 вересня. Фото: Вільне Радіо
Пошкоджена покрівля багатоповерхівки, Краматорськ, 10 вересня
Краматорськ після ранкової атаки 10 вересня. Фото: Вільне Радіо

Остаточна кількість поранених внаслідок атаки на 15:00 невідома, ця цифра неодноразово збільшувалась. У перші хвилини після атаки було відомо про сімох постраждалих, однак далі вдалося встановити інформацію загалом про 19 поранених після розриву авіабомб. Серед них — восьмимісячне немовля.

Оцінок руйнувань від місцевої влади також поки нема, на місцях атаки продовжують роботу відповідні служби. На місці атаки видно зруйновані балкони й дерева, вибиті вікна та пошкоджену покрівлю багатоквартирних будинків.

Житловий квартал після обстрілу, Краматорськ, 10 вересня
Краматорськ після ранкової атаки 10 вересня. Фото: Вільне Радіо
Розбите скло та вікна, Краматорськ, 10 вересня
Краматорськ після ранкової атаки 10 вересня. Фото: Вільне Радіо
Пошкоджений під'їзд багатоповерхівки, Краматорськ, 10 вересня
Краматорськ після ранкової атаки 10 вересня. Фото: Вільне Радіо
Уламки авіабомби ФАБ-250, Краматорськ, 10 вересня
Краматорськ після ранкової атаки 10 вересня. Фото: Вільне Радіо

На тлі атаки начальник ДонОВА Вадим Філашкін закликав мешканців евакуюватися.

У Краматорській громаді діє гаряча лінія, де мешканцям надають консультації стосовно евакуації. Отримати відповіді на свої запитання можна звернувшись телефоном за номерами:

  • 075-444-20-89
  • 0-800-332-614 (гаряча лінія щодо евакуації тяжко хворих та людей з інвалідністю)
  • 1548 (консультації з питань про соціальні виплати, житло, транспорт для вчасної евакуації)
Двір житлового будинку після удару, Краматорськ, 10 вересня
Краматорськ після ранкової атаки 10 вересня. Фото: Вільне Радіо
Житловий квартал після обстрілу, Краматорськ, 10 вересня
Краматорськ після ранкової атаки 10 вересня. Фото: Вільне Радіо
Ліквідація наслідків авіаудару, Краматорськ, 10 вересня
Краматорськ після ранкової атаки 10 вересня. Фото: Вільне Радіо
Зруйнована інфраструктура міста, Краматорськ, 10 вересня
Краматорськ після ранкової атаки 10 вересня. Фото: Вільне Радіо

Нагадаємо, напередодні у Краматорську розширили перелік вулиць, звідки тимчасово не вивозитимуть сміття — усього за сімома адресами. Таке рішення ухвалили на тлі посилення російських ударів по місту. З 11 вересня плату за вивезення та перевезення відходів не нараховуватимуть.

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