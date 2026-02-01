Обстріл Слов'янська 1 лютого: є загибла та поранена

Наслідки російської атаки на Слов'янськ 1 лютого 2026 року. Фото: Слов'янська МВА

1 лютого російські війська вдарили по Слов’янську авіабомбами. Внаслідок атаки загинула цивільна жінка, ще одна дістала поранень. Окупанти також пошкодили інфраструктуру, зокрема житлову.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Війська країни-агресорки атакували Слов’янськ зранку, 1 лютого. Окупанти били по місту трьома авіабомбами ФАБ-250.

Через обстріл загинула 43-річна жінка, ще одна дістала поранень. У населеному пункті фіксують також руйнування 14 багатоповерхівок, 3 автівок та коворкінгу. Серед іншого, загарбники пошкодили відділення Нової Пошти.

Нагадаємо, 31 січня росіяни били по лінії фронту та житлових кварталах Донеччини понад 1300 разів. Інформації про загиблих чи поранених цивільних за добу не надходило. Проте руйнувань зазнали цивільні будинки та інфраструктура.