Наслідки російських атак у Донецькій області за 10 березня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

У вівторок, 10 березня, найбільше жертв серед цивільних на Донеччині фіксували у Слов’янську. По місту зранку вдарили з авіації, вибухи відбулися у житловому кварталі, через що вже відомо про загибель чотирьох цивільних мешканців, а також про поранення ще 21. Серед поранених були діти.

Щонайменше шість населених пунктів були під вогнем

Міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, а також села Дмитрівка та Очеретине на Донеччині, як повідомляють у поліції, постраждали від російських обстрілів та інших видів атак за 10 березня. Влучання на підконтрольній частині регіону фіксували авіабомбами та дронами.

По Слов’янську били чотирма авіабомбами по 250 кілограмів та трьома дронами — загинули четверо цивільних, поранень зазнала, за уточненими даними, 21 людина, зокрема двоє неповнолітніх. Постраждали 15 багатоквартирних будинків, одноповерховий будинок, два заклади освіти, комунальне підприємство, три нежитлові приміщення, газопровід та 12 авто.

У Миколаївці та Очеретиному внаслідок влучань армії країни-агресорки зазнали руйнувань об’єкти інфраструктури. У Краматорську після влучання дрона “Молнія-2” також постраждав об’єкт інфраструктури.

За добу поліція нарахувала пошкодження та руйнування 53 цивільних об’єктів, з яких 18 — це житлові будинки.

Після опівночі російські удари по Донецькій області продовжились. Вже 11 березня в проміжок часу з 04:10 до 04:30 війська Росії скинули на центр Краматорська чотири 250-кілограмові авіабомби. Вже відомо про поранення однієї цивільної жінки. Пошкоджені 47 цивільних об’єктів, будинки та автомобілі. Огляд місця події ще триває, оцінки руйнувань можуть збільшитись згодом.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін доповнив, що також влучання фіксували у Райгородку, Костянтинівці (там є поранена людина, про що не повідомили у поліції) та у Різниківці.

Найбільше штурмів на Донеччині знову пройшло в районі Покровська

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували чотири рази. Намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у районах Дробишевого та Ставків;

на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 10 спроб російських сил просунутися вперед. Йдеться про райони Закітного, Рай-Олександрівки, Дронівки, Платонівки, Різниківки, Ямполя та Пазено;

поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Русиного Яру та Степанівки на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 20 атак;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 21 штурмову дію армійців країни-агресорки. Бої відбувалися у районах Нового Донбасу, Родинського, Мирнограда, Шевченка, Гришиного, Удачного, Новомиколаївки, Новопавлівки та Новопідгородного;

на Олександрівському напрямку окупанти атакували три рази. Йдеться про райони Тернового та Новогригорівки.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала мешканця Краматорська, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби. Чоловік виявився колишнім керівником цеху місцевого машинобудівного підприємства. Слідчі вважають, що він передавав росіянам координати об’єктів українських військових у Краматорську та на околицях міста.