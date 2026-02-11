Наслідки російських атак на Донеччині за 10 лютого. Фото: поліція Донеччини

За 10 лютого поліції вдалося зафіксувати 1 264 удари з боку країни-агресорки по підконтрольній частині Донецької області. Влучання фіксували на лінії фронту та житлових кварталах, через що серед цивільних мешканців регіону є жертви. Найбільше — у Слов’янську, де загинули троє людей, зокрема мати з дитиною.

Росіяни атакували щонайменше шість населених пунктів регіону

Міста Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Адамівка та Кіндратівка, — у цих населених пунктах поліція фіксувала наслідки влучань з боку російської армії 10 лютого.

На Слов’янськ, за уточненими даними, скинули загалом сім 250-кілограмових авіабомб, через що загинули троє цивільних (зокрема мати з донькою 2014 року народження), поранень зазнали 16 людей, серед них — дівчинка 2018 року народження. У місті фіксують пошкодження двох багатоквартирних та 14 приватних будинків, підприємства, СТО, АЗС, нежитлових приміщень, критичної інфраструктури та 28 цивільних авто.

Через влучання FPV-дрона в Олексієво-Дружківці поранені двоє людей, постраждало авто.

Дружківку російські військові атакували РСЗВ “Смерч” та дронами — руйнувань зазнали п’ять осель, котельня, гараж та автомобіль. У Кіндратівці постраждав об’єкт інфраструктури внаслідок атак.

У Краматорську FPV-дрон на оптоволокні пошкодив цивільну автівку. Після опівночі (близько 1:15) по місту знову били — постраждала інфраструктура.

Загалом протягом доби 10 лютого на Донеччині зазнали руйнувань 66 цивільних об’єктів, зокрема 21 житловий будинок.

Також влучання фіксували у наближених до фронту Золотому Колодязі, Вільному, Кучеревому Яру та Різниківці, уточнив начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 35 штурмів

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові провели сім атак. Вони намагалися прорвати оборону ЗСУ у напрямку н.п. Ставки, Дробишеве, Твердохлібове, Зарічне та Діброва;

на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед. Йдеться про райони Закітного, Різниківки та у напрямку Озерного;

поблизу Костянтинівки, Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Новопавлівки на Костянтинівському напрямку російські сили провели ще 10 атак;

на Покровському напрямку у районах Родинського, Котлиного, Покровська, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Філії, а також у бік Нового Донбасу й Гришиного Сили оборони зупинили 35 штурмів;

дві атаки у бік Іванівки та Зеленого Гаю армійці країни-агресорки здійснили на Олександрівському напрямку .

Нагадаємо, напередодні українські військові поцілили по двох російських воєнних об’єктах на тимчасово окупованій частині Донецької області. Так, оборонцям вдалося вразити ремонтний підрозділ окупантів у Ялті та склад пально-мастильних матеріалів поблизу Федорівки.