У Слов’янську загинули троє людей, у регіоні загалом — 18 поранених: як минуло 10 лютого на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
За 10 лютого поліції вдалося зафіксувати 1 264 удари з боку країни-агресорки по підконтрольній частині Донецької області. Влучання фіксували на лінії фронту та житлових кварталах, через що серед цивільних мешканців регіону є жертви. Найбільше — у Слов’янську, де загинули троє людей, зокрема мати з дитиною.

Росіяни атакували щонайменше шість населених пунктів регіону

Міста Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села  Адамівка та Кіндратівка, — у цих населених пунктах поліція фіксувала наслідки влучань з боку російської армії 10 лютого.

На Слов’янськ, за уточненими даними, скинули загалом сім 250-кілограмових авіабомб, через що загинули троє цивільних (зокрема мати з донькою 2014 року народження), поранень зазнали 16 людей, серед них — дівчинка 2018 року народження. У місті фіксують пошкодження двох багатоквартирних та 14 приватних будинків, підприємства, СТО, АЗС, нежитлових приміщень, критичної інфраструктури та 28 цивільних авто.

Через влучання FPV-дрона в Олексієво-Дружківці поранені двоє людей, постраждало авто.

Дружківку російські військові атакували РСЗВ “Смерч” та дронами — руйнувань зазнали п’ять осель, котельня, гараж та автомобіль. У Кіндратівці постраждав об’єкт інфраструктури внаслідок атак.

У Краматорську FPV-дрон на оптоволокні пошкодив цивільну автівку. Після опівночі (близько 1:15) по місту знову били — постраждала інфраструктура.

Загалом протягом доби 10 лютого на Донеччині зазнали руйнувань 66 цивільних об’єктів, зокрема 21 житловий будинок.

Також влучання фіксували у наближених до фронту Золотому Колодязі, Вільному, Кучеревому Яру та Різниківці, уточнив начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін.

Наслідки російських обстрілів на Донеччині за 10 лютого 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо
Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки у Слов’янську після російської атаки
Наслідки російських атак на Донеччині за 10 лютого. Фото: поліція Донеччини
Олексієво-Дружківка після влучання FPV-дрона поранені люди та пошкоджене авто
Наслідки російських атак на Донеччині за 10 лютого. Фото: поліція Донеччини

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 35 штурмів

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові провели сім атак. Вони намагалися прорвати оборону ЗСУ у напрямку н.п. Ставки, Дробишеве, Твердохлібове, Зарічне та Діброва;
  • на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед. Йдеться про райони Закітного, Різниківки та у напрямку Озерного;
  • поблизу Костянтинівки, Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Новопавлівки на Костянтинівському напрямку російські сили провели ще 10 атак;
  • на Покровському напрямку у районах Родинського, Котлиного, Покровська, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Філії, а також у бік Нового Донбасу й Гришиного Сили оборони зупинили 35 штурмів;
  • дві атаки у бік Іванівки та Зеленого Гаю армійці країни-агресорки здійснили на Олександрівському напрямку.

Нагадаємо, напередодні українські військові поцілили по двох російських воєнних об’єктах на тимчасово окупованій частині Донецької області. Так, оборонцям вдалося вразити ремонтний підрозділ окупантів у Ялті та склад пально-мастильних матеріалів поблизу Федорівки.

