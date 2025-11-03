Одна з соціальних їдалень Слов'янська. Ілюстративне фото: Слов'янська міська ВА

У Слов’янську в понеділок, 3 листопада, відновили роботу чотири комунальні соціальні їдальні. Людей у скруті в місті годують вже четвертий рік поспіль. Розповідаємо, куди можна звернутися за їжею.

Про відновлення роботи соціальних їдалень повідомили у пресслужбі Слов’янської міської військової адміністрації.

Обід у всіх чотирьох їдальнях починається в один час — о 12:00. Їдальні працюють від понеділка по суботу, безкоштовні гарячі обіди обіцяють всім, хто їх потребує.

“Вже четвертий рік поспіль всі, хто цього потребує, можуть отримати тут безкоштовний гарячий обід. Наразі їх готують у розрахунку на тисячу людей на день”, — каже начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях.

Їдальні працюють на тих локаціях, де працювали й торік. Дізнатися розташування найближчої точки можна на гарячій лінії Слов’янської міської ВА, яка доступна за номерами:

+38 (099) 53-97-867

+38 (099) 53-98-048

+38 (066) 28-49-285

+38 (095) 84-18-082

+38 (099) 43-50-275

+38 (099) 55-85-673

+38 (099) 18-09-016

Нагадаємо, у Слов’янській громаді немає примусової евакуації людей, але з весни 2024 року діє спеціальна комісія з питань евакуації. До транзитних центрів у Харківській та Дніпропетровській областях щоденно курсує безкоштовний автобус. Сім’ї з дітьми, які вирішать евакуюватися та звернуться до МВА, можуть безплатно розмістити у громадах Закарпаття та у місті Дрогобич на Львівщині. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як у Слов’янську підготовлені до евакуації населення.