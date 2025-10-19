Як у Слов’янську організована евакуація населення. Ілюстративне фото: Слов’янська МВА

У Слов’янській громаді немає примусової евакуації людей, але з весни 2024 року діє спеціальна комісія з питань евакуації. До транзитних центрів у Харківській та Дніпропетровській областях щоденно курсує безкоштовний автобус. Сім’ї з дітьми, які вирішать евакуюватися та звернуться до МВА, можуть безплатно розмістити у громадах Закарпаття та у місті Дрогобич на Львівщині.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на інформаційний запит до Слов’янської міської військової адміністрації.

Як організована евакуація

Комісію з питань евакуації у Слов’янській МВА створили 15 квітня 2024 року, тоді затвердили й відповідний план евакуації населення.

Першочергово евакуюють:

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

вихованців інтернатів і дитячих будинків;

пацієнтів психіатричних, геріатричних і наркологічних закладів.

На 15 жовтня 2025 року у громаді немає примусової евакуації, але проводять роз’яснювальну роботу серед родин із дітьми щодо необхідності виїзду.

Коштів на проведення евакуаційних заходів із місцевого бюджету на 2025 рік не виділяли. Фінансування забезпечують обласна програма з евакуації населення, а також благодійні фонди та міжнародні донори.

Куди і як евакуюють жителів громади

У Слов’янській громаді нині є 11 одиниць транспорту, серед них — автомобілі, пристосовані для перевезення маломобільних груп населення.

Додаткових закупівель транспорту поки не планують.

У місцевій адміністрації додали, що під час масштабної евакуації 2022 року транспортних ресурсів, за оцінкою МВА, виявилося достатньо — тоді вивезли близько 80% населення громади.

Також щодня курсує безкоштовний автобусний рейс до транзитних шелтерів у Павлограді (Дніпропетровська область) і Лозовій (Харківська область). З транзитних пунктів людей далі безплатно перевозять евакуаційними поїздами до безпечніших областей.

Регіон призначення визначають у транзитному шелтері, зважаючи на наявні місця. Також є можливість безплатного проживання для сімей із дітьми у громадах Закарпаття та Львівщини (зокрема, у місті Дрогобич). Для цього необхідно звернутися до Слов’янської МВА.

Як інформують мешканців

Дані про евакуацію публікують на офіційному сайті Слов’янської МВА, у соцмережах, а також розповсюджують друковані листівки в лікарнях, школах, ЦНАПах і на зупинках громадського транспорту.

Також діють гарячі лінії для запису на евакуацію:

099 539 78 67, 099 539 08 48, 066 284 92 85, 095 841 80 82, 099 455 02 75, 099 558 56 73.

Гаряча лінія Донецької ОДА — 0 800 500 121, 073 050 01 21.

Після звернення з людиною зв’язуються працівники адміністрації, допомагають записатися на виїзд і повідомляють дату евакуації.

Нагадаємо, що у Слов’янську останнім часом побільшало жителів, які залишають місто, але водночас сюди приїжджають люди з навколишніх громад. Попри часткову евакуацію, в місті працюють магазини, банки, медичні заклади та комунальні служби.

Журналісти Вільного Радіо також звернулися і до Костянтинівської громади щодо інформації про евакуаційні плани. У відповіді адміністрація не надала даних про евакуаційні маршрути, пункти збору чи обсяги підготовки до можливої евакуації, пославшись на законодавчі обмеження.

Також ми вже писали про те, як у Лиманській громаді підготовлені до евакуації. Для людей вже визначили кілька напрямків розміщення — зокрема в Закарпатській, Черкаській та Полтавській областях. Процес координують рятувальники, поліція, військові та волонтери. Коштів на евакуацію в місцевому бюджеті не передбачили.