У Словʼянську дістали з-під завалів тіло загиблого через удар Росії по місту 17 жовтня

Наслідки російської атаки на Словʼянськ 17 жовтня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

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Рятувальникам вдалося деблокувати тіло загиблого чоловіка, який опинився під завалами через російську атаку на Словʼянськ 17 жовтня. Окупанти скинули на місто авіабомби — вони впали у приватному секторі.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповів речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін.

За його даними, 17 жовтня — з 10 по 11 ранку — російські війська завдали авіадару по Словʼянську 17 жовтня: окупанти скинули на приватний сектор міста чотири авіабомби. Через атаку загинули троє людей, ще двоє дістали поранень.

Тіло однієї із жертв рятувальники дістали з-під завалів. Йдеться про чоловіка 1985 року народження.

Загалом російська атака пошкодила 22 приватні будинки. Виникли три осередки пожеж — горіли домівки, господарська споруда, гараж, легковий автомобіль та зруйновані конструкції. Надзвичайники локалізували займання, однак через безпекову ситуацію гасіння пожеж довелося призупинити.

Нагадаємо, понад 1,7 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області за добу 17 жовтня. Через ці атаки загинули семеро людей, ще 14 — зазнали поранень. Жертвами окупантів стали жителі Словʼянська та Краматорська.