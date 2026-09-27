Пожежа у Словʼянську 26 вересня: одна жінка загинула, ще двох врятували

Після пожежі 26 вересня у багатоповерхівці у Словʼянську рятувальники виявили тіло загиблої жінки, ще двох вдалося врятувати. Фото: ДСНС Донеччини

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У суботу, 26 вересня, у Словʼянську сталася пожежа в девʼятиповерховому житловому будинку. В одній із квартир рятувальники виявили загиблу жінку. Ще двох мешканок, які опинилися заблокованими на пʼятому поверсі, вдалося врятувати.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

Під час пошуку у девʼятиповерхівці надзвичайники виявили двох жінок, які через пожежу не могли самостійно вийти зі своєї квартири на пʼятому поверсі.

Після пожежі 26 вересня у багатоповерхівці у Словʼянську рятувальники виявили тіло загиблої жінки, ще двох вдалося врятувати. Фото: ДСНС Донеччини

Рятувальники дісталися до них за допомогою автодрабини та через вікно спустили обох цивільних на землю. Після цього їх передали медикам швидкої допомоги. Про стан врятованих у ДСНС не уточнили.

В одній із квартир будинку надзвичайники також виявили тіло жінки без ознак життя.

Причини пожежі та її наслідки наразі встановлюють фахівці.

Крім того, 26 вересня у Словʼянську горів приватний будинок після однієї з російських атак. Внаслідок удару оселя зазнала руйнувань та зайнялася. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 120 квадратних метрів.

Рятувальники ліквідували пожежу в приватному секторі Словʼянська, 26 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

Рятувальники ліквідували пожежу в приватному секторі Словʼянська, 26 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

Додамо, що рятувальники пʼяту добу намагаються дістати з-під завалів у Олександрівці тіла матері та дитини. Російські війська били по селищу 23 вересня авіабомбами.