Пожежа у Словʼянську 26 вересня: одна жінка загинула, ще двох врятували

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У суботу, 26 вересня, у Словʼянську сталася пожежа в девʼятиповерховому житловому будинку. В одній із квартир рятувальники виявили загиблу жінку. Ще двох мешканок, які опинилися заблокованими на пʼятому поверсі, вдалося врятувати.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.
Під час пошуку у девʼятиповерхівці надзвичайники виявили двох жінок, які через пожежу не могли самостійно вийти зі своєї квартири на пʼятому поверсі.
Рятувальники дісталися до них за допомогою автодрабини та через вікно спустили обох цивільних на землю. Після цього їх передали медикам швидкої допомоги. Про стан врятованих у ДСНС не уточнили.
В одній із квартир будинку надзвичайники також виявили тіло жінки без ознак життя.
Причини пожежі та її наслідки наразі встановлюють фахівці.
Крім того, 26 вересня у Словʼянську горів приватний будинок після однієї з російських атак. Внаслідок удару оселя зазнала руйнувань та зайнялася. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 120 квадратних метрів.
Додамо, що рятувальники пʼяту добу намагаються дістати з-під завалів у Олександрівці тіла матері та дитини. Російські війська били по селищу 23 вересня авіабомбами.