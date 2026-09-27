В Олександрівці пʼяту добу намагаються дістати з-під завалів тіла матері та дитини

Наслідки авіаудару армії РФ по Олександрівці у вересні 2026 року. Ілюстративне фото: Лілія Ярошевська

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Рятувальники пʼяту добу намагаються дістати з-під завалів у Олександрівці тіла матері та дитини. Російські війська били по селищу 23 вересня авіабомбами.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін.

За його словами, надзвичайники пʼяту добу намагаються деблокувати з-під завалів однієї з багатоповерхівок в Олександрівці тіла матері та її чотирирічної дитини. Деталі пошукової операції не розголошують з міркувань безпеки. Війська країни-агресорки масовано атакували селище 23 вересня — тоді на нього скинули чотири авіабомби. Серед цивільних є як загиблі, так і поранені, зокрема дитина 2021 року народження.

Раніше медикиня батальйону “Свобода” НГУ Лілія Ярошевська розповідала, що через постійні російські обстріли рятувальникам доводиться переривати роботу. Команда “небо” через загрозу авіаударів лунає по кілька разів на день, і в цей час надзвичайники мусять відходити від завалів і чекати, поки небезпека мине.

Загалом через обстріл окупантів в населеному пункті зазнали пошкоджень 11 багатоповерхівок, 42 приватні домівки, дитячий садок, крамниці, адмінбудівлі та 6 автомобілів.

Нагадаємо, під час атаки на Олександрівку 23 вересня загарбники поцілили по регіональному офісу Гуманітарної місії “Проліска”, який був у цьому селищі.