У Словʼянську продовжують шукати людину, яка опинилася під завалами через удар РФ

Наслідки російського удару по багатоповерхівці у Словʼянську, 20 вересня 2026-го. Фото: Словʼянська МВА

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Відучора у Словʼянську триває пошукова операція людини, яка опинилися під завалами. Російські війська поцілили по багатоповерхівці під час атаки на місто ввечері 20 вересня.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін.

За його даними, війська країни-агресорки атакували Словʼянськ 20 вересня, близько 21:30. Попередньо, окупанти поцілили по багатоповерхівці в одному з мікрорайонів міста безпілотником. Під завалами будівлі опинилася людина, її продовжують шукати.

“За попередньою інформацією, під завалами опинився чоловік, роботи тривають. Ознак життя цивільний не подавав — слухового та зорового контакту не було”, — сказав Станіслав Балдін.

Він уточнив, що до розбору завалів довелося додатково залучити інженерну техніку комунальників, адже через щільність та вагу будівельних конструкцій рятувальники не могли впоратися самотужки. Разом із тим операцію ускладнює загроза дронових атак.

Нагадаємо, поліція Донеччини продовжувала фіксувати удари російськими авіабомбами, дронами й артилерією по підконтрольній частині регіону протягом доби 20 вересня. Обстріли вкотре призвели до жертв серед цивільного населення: троє людей загинули, ще 12 — поранені. На фронті водночас загарбники не припиняють наступу і штурмують більшість ділянок фронту.