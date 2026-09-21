Де лінія фронту на Донеччині 21 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області 20 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Поліція Донеччини продовжувала фіксувати удари російськими авіабомбами, дронами й артилерією по підконтрольній частині регіону протягом доби 20 вересня. Обстріли вкотре призвели до жертв серед цивільного населення: троє людей загинули, ще 12 — поранені. На фронті водночас загарбники не припиняють наступу і штурмують більшість ділянок фронту.

Найбільше людей поранені у Краматорську

За даними поліції, під вогнем перебували 20 вересня перебували міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селища Біленьке, Новодонецьке та Ясногірка, села Андріївка, Микільське та Петрівка Друга.

По Краматорську били 17 разів трьома бомбами КАБ-250, дронами та артилерією. Там загинула жінка, поранені ще 10 людей. Пошкоджені 16 багатоквартирних і п’ять приватних будинків, три заклади освіти, гараж, шість цивільних авто та автобус.

Одна людина через російську атаку загинула в Андріївці. По Микільському росіяни двічі били FPV-дронами — є загиблий, пошкоджені трактор та авто.

Через влучання бомби та дрона у Дружківці зазнали поранень ще двоє людей.

На Новодонецьке росіяни скинули чотири 250-кілограмові авіабомби — пошкоджені дев’ять багатоквартирних будинків та два заклади освіти.

У Слов’янську пошкоджений магазин, у Біленькому — об’єкт інфраструктури, у Петрівці Другій — цивільна вантажівка.

Руйнувань за добу, як підрахували в поліції, зазнали 52 цивільних об’єкти, з них 30 житлових будинків.

Ввечері російські військові також влучили по багатоквартирному будинку в Слов’янську. За даними місцевої влади, під завалами перебуває людина, станом на ранок 21 вересня її ще не деблокували.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що загалом за добу росіяни атакували населені пункти Донеччини 31 раз. З лінії фронту евакуювали 655 дітей, зокрема 35 дітей.

Найбільше атак за добу було на Костянтинівському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку окупанти 15 разів атакували у бік Новоєгорівки, Новоселівки, Дробишевого, Лимана та Шийківки. ЗСУ ці штурми вдалося відбити;

у районах Калеників, Кривої Луки та Миколаївки російські військові провели п’ять штурмів на Слов’янському напрямку ;

на Краматорському напрямку російські сили не проводили атак, стверджують у Генштабі;

за уточненою інформацією, на Костянтинівському напрямку відбулися загалом 24 атаки. Загарбники вели штурми в районі Костянтинівки, а також у бік Іллінівки, Довгої Балки, Миколайпілля, Торецького, Приюту, Кучерового Яру, Вільного, Нового Шахового та Новоселівки;

19 атак російські військові провели на Покровському напрямку . За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у бік Нового Донбасу, Водянського, Добропілля, Новогришиного, Новопідгороднього, Сергіївки, Молодецького та Василівки.

Нагадаємо, торік Костянтинівка була однією з головних цілей літнього наступу Росії, однак бої за неї тривають й досі. За цей час окупанти зруйнували там всю інфраструктуру: житлові будинки, церкви та пам’ятки архітектури. Журналісти Вільного Радіо показали в окремому матеріалі, як місто змінювалося з осені 2025-го.