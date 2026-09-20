Світлини Костянтинівки від військових з осені 2025-го по січень 2026 року

Костянтинівка у період з вересня 2025-го по січень 2026 року. Фото: 24 ОМБр

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Торік Костянтинівка була однією з головних цілей літнього наступу Росії, однак бої за неї тривають й досі. За цей час окупанти зруйнували там всю інфраструктуру: житлові будинки, церкви та пам’ятки архітектури. Як місто змінювалося з осені 2025-го — далі у світлинах бійців 24 бригади імені короля Данила.

Як змінювалася Костянтинівка з вересня 2025 року

Опубліковані українськими військовими світлини Костянтинівки беруть початок від вересня 2025 року — саме тоді російські вчергове “відтермінували” її захоплення на осінь. Раніше того ж року місто було однією з головних цілей літнього наступу окупантів. Загарбники хотіли розвинути наступ на населений пункт завдяки прориву, який в середині серпня виник неподалік Добропілля.

Паралельно з цим російські війська нищили інфраструктуру в самому місті — восени руйнування у центральній частині населеного пункту оцінювали у 60-70%. Туди продовжували заїздити волонтери, аби вивозити цивільних. Наприкінці жовтня 2025-го у Костянтинівці залишалися близько 5,2 тисячі людей, а на початку листопада там ще працювали комунальники, зокрема допомагали розчищати дороги, заблоковані уламками будівель через обстріли загарбників.

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Вже у січні цього року російські армійці вчергове активізували спроби обійти Костянтинівку з флангів і ускладнити логістику Сил оборони. Окупанти постійно атакували FPV-дронами місто, зокрема цивільні автомобілі та евакуаційні місії. Ці обстріли продовжували руйнувати й приватні та багатоповерхові будинки, а деякі жителі — опинилися в “буферній зоні” під постійним вогневим контролем.

Загалом в оточеному боями на той момент місті залишалися близько 2,8 тисячі цивільних. Люди готували їжу просто неба та виживали завдяки гуманітарній допомозі. Загиблих від обстрілів місцеві вимушено ховали у дворах.

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Наприкінці того ж місяця росіяни заявили про захоплення Костянтинівки, однак цю заяву спростували захисники. Зокрема, боєць 28-ї окремої механізованої бригади записав відеозвернення, у якому запевняв: окупантів у місті немає.

На початок вересня 2026 року російські війська продовжують атакувати Костянтинівку одночасно зі сходу та заходу малими штурмовими групами, застосовуючи мотоцикли, квадроцикли, а також підтримку авіації. Українські сили досі залишаються в місті. За даними обласної влади, у Костянтинівській громаді мешкають близько 760 людей.

Нагадаємо, 24 бригада імені короля Данила розпочала зйомки повнометражного документального фільму “Божевілля. Костянтинівка”. За заявами творців, стрічка покаже трансформацію прифронтового міста, яке змінюється під ударами російської армії.