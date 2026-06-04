Школа. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Влада Соледара вирішила перепрофілювати сім загальноосвітніх закладів громади — це вимога у межах реформи “Нової української школи”. Більшість з них стануть гімназіями із підрозділами дошкільної освіти, однак буде і початкова школа. Проєкти цих рішень винесли на громадське обговорення.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпоряджень на сайті Соледарської МВА.

За документом, сім загальноосвітніх закладів громади хочуть перепрофілювати у межах реформи “Нової української коли” — зробити це мають до вересня 2027 року. Так, змінити тип та назву пропонують:

Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів — на Бахмутську гімназію з початковою школою;

Парасковіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів — на Парасковіївську гімназію з початковою школою;

Берестівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів — на Берестівську гімназію;

Яковлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів — на Яковлівську гімназію;

Соледарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 14 — на Соледарську початкову школу;

Володимирівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів — на Володимирівську початкову школу;

Міньківського навчально-виховного комплексу загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів — на Міньківську гімназію з дошкільним підрозділом.

У разі перепрофілювання гімназії навчатимуть дітей лише з 5-го по 9-й клас, а початкова школа — лише з 1-го по 4-й. Після закінчення учні переходитимуть до іншого закладу: з початкової — до гімназії, з гімназії — до ліцею.

Фактично це означає, що в громаді навчання розділиться на окремі заклади для кожного етапу. Однак поки зазначене вище — проєкт, який хочуть обговорити з громадськістю. Наступну зустріч проведуть 2 вересня 2026-го, об 15:00. Долучитися можна буде за цим посиланням.

Нагадаємо, Соледарська міська ВА опублікувала чотири нові розпорядження про виділення матеріальної допомоги жителям громади. Одноразові виплати розміром від 5 до 25 тисяч гривень погодили загалом 120 громадянам. Загальна сума — 690 000 гривень.