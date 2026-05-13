У понеділок, 11 травня, Соледарська міська ВА опублікувала чотири нові розпорядження про виділення матеріальної допомоги жителям громади. Одноразові виплати розміром від 5 до 25 тисяч гривень погодили загалом 120 громадянам. Загальна сума — 690 000 гривень.

Про це йдеться у розпорядженнях начальника Соледарської міської ВА № 205, 206, 207 та 208.

Так, у зазначених документах йдеться про виділення допомоги по 5 тис. грн 108 мешканцям громади, по 10 тис. — ще восьми людям, по 15 тис. — трьом людям та 25 тис. грн — ще одному заявнику.

Це не перші мешканці Соледарської громади, яким у травні 2026 року погодили матеріальну допомогу. Напередодні ще 1 мільйон 135 тисяч гривень розділили між 182 заявниками.

Журналісти Вільного Радіо вже розповідали в окремому матеріалі, як податися на таку підтримку, які суми можна отримати та від чого вони залежать.

Нагадаємо, у 2026 році Соледарська громада закладає на соціальний захист приблизно 41% видатків свого бюджету — 62 млн грн. Це виплати військовим, родинам загиблих, переселенцям та іншим пільговим категоріям. Водночас власних доходів у громади лише 14,2 млн грн.