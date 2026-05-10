Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Від початку травня 2026-го влада Соледара спрямувала на підтримку вихідців громади близько 1,1 мільйона гривень. Кошти отримають переселенці, які опинилися у скруті. Скільком вистачило такої підтримки – читайте далі.

Про фінансування журналісти Вільного Радіо дізналися із розпоряджень голови Соледарської МВА №195, №196, №199, №200 та №201.

За документами, від початку місяця влада Соледара спрямувала на підтримку переселенців громади 1 мільйон 135 тисяч гривень. Це кошти з місцевого бюджету, які розподілили між людьми у скруті.

Суми допомоги різняться – від 5 до 15 тисяч гривень. Загалом кошти отримають 182 вихідці Соледарської громади.

Як можна податися на таку підтримку – читай в окремому матеріалі за посиланням.

Зазначимо, що цьогоріч Соледарська громада закладає на соціальний захист приблизно 41% видатків свого бюджету — 62 млн грн. Це виплати військовим, родинам загиблих, переселенцям та іншим пільговим категоріям. Водночас власних доходів у громади лише 14,2 млн грн.

Нагадаємо, влада Соледара погодила компенсації за знищене майно деяким переселенцям громади — від початку травня за 17 заявами. Ще двоє вихідців отримали відмови.