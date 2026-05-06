Зруйновані будинки Соледарської громади. Ілюстративне фото: з архіву Сергія Гошка

Влада Соледара погодила компенсації за знищене майно деяким переселенцям громади — від початку травня за 17 заявами. Ще двоє вихідців отримали відмови.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із наказів № 192р та № 194р, які оприлюднили на сайті Соледарської МВА.

За документами, від початку травня 2026-го влада Соледара погодила компенсації для переселенців громади за 17 заявами. Їх подавали вихідці з Міньківки, Оріхово-Василівки, Никифорівки та Васюківки. Однак двоє місцевих отримали відмови — посадовці не уточнюють причини.

Зазначимо, що зазначені вище населені пункти віднесені до переліку територій активних бойових дій — згідно з офіційним наказом № 376 від 28.02.2025. Тож там можливо застосувати механізм дистанційного обстеження.

Усі заяви щодо компенсацій за знищену нерухомість спеціалізована комісія отримує з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Подати туди заяву щодо житла в окупації — поки неможливо.

Нагадаємо, з грудня 2025 року деякі переселенці з ТОТ можуть подати заявку на ваучер у 2 мільйони гривень — компенсація за житло в окупації. На початку скористатися програмою зможуть лише люди зі статусом УБД та військові з інвалідністю внаслідок війни. З 1 травня 2026-го їм дозволили забронювати кошти за житловими ваучерами.