У Соледарській громаді на підтримку переселенців та військових спрямують понад 49 млн грн

Цьогоріч у Соледарській громаді діють дві місцеві програми соціальної підтримки. Йдеться про програму підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, на яку цього року передбачили 39,8 млн грн, а також програму підтримки військових та їхніх родин із фінансуванням у 9,39 млн грн.
Інформацію про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на запит до Соледарської міської військової адміністрації.
Загалом на соцпідтримку у громаді заклали близько 49,2 млн грн. Програми передбачають як регулярну допомогу, так і одноразові виплати — від 5 тисяч до 200 тисяч гривень залежно від категорії отримувачів.
Зокрема:
Згодом на офіційному сайті міської адміністрації обіцяють оприлюднити перелік необхідних документів зі зразками заяв.
А поки подати заяву на отримання допомоги можна до Управління соціального захисту населення Соледарської міської ради. Звернення приймає начальниця управління Анастасія Катажонова.
Телефон: +380 95 344 3583
Електронна пошта: [email protected]
Раніше ми розповідали, по яку допомогу у Слов’янській громаді можуть звернутись люди з інвалідністю та літні мешканці у 2026-му. Міська влада на це виділяє понад 33,8 мільйона гривень