У Соледарській громаді на підтримку переселенців та військових спрямують понад 49 млн грн

У Соледарській громаді витратять понад 49 млн грн на соціальний захист населення.

Цьогоріч у Соледарській громаді діють дві місцеві програми соціальної підтримки. Йдеться про програму підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, на яку цього року передбачили 39,8 млн грн, а також програму підтримки військових та їхніх родин із фінансуванням у 9,39 млн грн.

Інформацію про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на запит до Соледарської міської військової адміністрації.

Загалом на соцпідтримку у громаді заклали близько 49,2 млн грн. Програми передбачають як регулярну допомогу, так і одноразові виплати — від 5 тисяч до 200 тисяч гривень залежно від категорії отримувачів.

Зокрема:

5 000 грн — людям у складних життєвих обставинах, сім’ям загиблих, дітям загиблих або зниклих безвісти, дітям-сиротам, а також на облаштування житла вихідцям з дитячих будинків сімейного типу;

10 000 грн — сім’ям з дітьми з інвалідністю, багатодітним родинам; допомога до Дня захисників і захисниць України; підтримка в осінньо-зимовий період; допомога на поховання;

15 000 грн — тим, хто зазнав поранень від вибухонебезпечних предметів; онко- та тяжкохворим; на соціальну адаптацію ветеранів;

20 000 грн — професійна адаптація людей, звільнених або тих, що звільняються з військової служби;

25 000 грн — сім’ям зниклих безвісти та сім’ям полонених;

30 000 грн — санаторно-курортне лікування ветеранів війни та членів їхніх сімей;

33 280 грн — мобілізованим під час дії воєнного стану;

50 000 грн — тим, хто вперше уклав контракт на військову службу, тяжкопораненим військовослужбовцям і експолоненим;

150 000 грн — цивільним (у тому числі ВПО), звільненим з полону;

200 000 грн — на забезпечення іпотечного кредитування для придбання житла ветеранами війни.

Згодом на офіційному сайті міської адміністрації обіцяють оприлюднити перелік необхідних документів зі зразками заяв.

А поки подати заяву на отримання допомоги можна до Управління соціального захисту населення Соледарської міської ради. Звернення приймає начальниця управління Анастасія Катажонова.

Телефон: +380 95 344 3583

Електронна пошта: [email protected]

