На 2026 рік Словʼянська міська рада виділяє понад 33,8 мільйона гривень на підтримку людей, які потребують сторонньої допомоги через вік, хворобу чи інвалідність. Кошти планують спрямувати на догляд удома, реабілітацію, пільги на комунальні послуги та компенсації на транспорт.

Станом на початок 2026 року у Словʼянській громаді офіційно перебувають на обліку 2427 людей з інвалідністю. Загалом у громаді майже 21 тисяча мешканців похилого віку, і понад дев’ять тисяч із них фахівці відносять до категорії маломобільних. Такі дані надали в управлінні соціального захисту населення у відповіді на запит журналістів Вільного Радіо.

Минулоріч соціальні служби надали одноразову матеріальну допомогу 153 таким людям. Ще 258 людей з інвалідністю подали заяви на технічні засоби реабілітації — ходунки, крісла колісні, інші пристосування. Їхні документи скерували до Фонду соціального захисту.

Як розподілятимуть гроші у 2026 році на догляд, допомогу вдома та пільги для людей

Найбільшу частину, 12,6 мільйона гривень, у громаді планують спрямувати на утримання установ соціального обслуговування для літніх людей і людей з інвалідністю. Ще 9,6 мільйона дозволить забезпечити догляд вдома для тих, хто не може обслуговувати себе самостійно.

Майже 8,6 мільйона піде на зарплати тих, хто доглядає за такими людьми в домашніх умовах (це сума на рік на всіх працівників).

На реабілітаційні послуги заклали близько трьох мільйонів, на пільги з оплати комунальних послуг — 266 тисяч гривень, а на компенсацію витрат за пальне та обслуговування авто — 27 тисяч.

Щодо оформлення кожної з допомог спеціалісти профільного управління консультують мешканців особисто й онлайн. Торік гаряча лінія відповіла на понад 30 тисяч дзвінків. Зателефонувати можна за номерами:

066 851 37 07;

050 105 02 61;

050 105 04 30.

