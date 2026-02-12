Ілюстративне фото: Вільне радіо

Соледарська міська ВА оновила програму підтримки обдарованої молоді з громади у 2026-2028 роках. До програми додали нові підстави для виплати премій, допомогу також планують надавати й вчителям. Зросли і заплановані витрати на програму: з 354 по 383 тисяч гривень.

Оновлену “Програму підтримки обдарованої учнівської молоді Соледарської міської територіальної громади на 2026-2028 роки” розмістили на офіційному сайті Соледарської міської ВА.

Так, на виплати за успіхи в навчанні в новому документі заклали:

на щорічні премії переможцям і призерам обласних конкурсів — 327 тис. грн на 2026-2028 роки (по 109 тис. на рік);

на одноразову винагороду випускникам, які отримали 200 балів (з одного або кількох предметів) на НМТ — 18 тис. грн на 2026-2028 роки (по 6 тис. на рік);

на одноразову винагороду вчителям, учні яких отримали 200 балів (з одного або кількох предметів) на НМТ — 18 тис. грн на 2026-2028 роки (по 6 тис. на рік);

на одноразову винагороду випускникам із громади, які отримали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою — 21 тис. на найближчі три роки (по 7 тис. на рік).

Згідно з розрахунками Соледарської ВА, у 2026 році отримувачів щорічних премій буде 34, у 2027-му — 35, а у 2028-му — 36.

Нагадаємо, не менше як 4,8 мільйона гривень заклала влада Бахмута на підтримку людей у скруті — ВПО, літніх та людей з інвалідністю. Кошти заклали з місцевого бюджету на цей та наступний роки.