Соледарська міська ВА оновила програму підтримки обдарованої молоді з громади у 2026-2028 роках. До програми додали нові підстави для виплати премій, допомогу також планують надавати й вчителям. Зросли і заплановані витрати на програму: з 354 по 383 тисяч гривень.
Оновлену “Програму підтримки обдарованої учнівської молоді Соледарської міської територіальної громади на 2026-2028 роки” розмістили на офіційному сайті Соледарської міської ВА.
Так, на виплати за успіхи в навчанні в новому документі заклали:
Згідно з розрахунками Соледарської ВА, у 2026 році отримувачів щорічних премій буде 34, у 2027-му — 35, а у 2028-му — 36.
