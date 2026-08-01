Підприємство “Хімпром” у Слов’янську. Ілюстративне фото: 6262

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У місцевих телеграм-каналах і соцмережах почали поширювати повідомлення про можливий виток небезпечних речовин у Слов’янську після авіаудару по хімічному підприємству. Начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях назвав цю інформацію неправдивою.

Напередодні, 31 липня, у місцевих телеграм-каналах почали з’являтися повідомлення про удар авіабомби по одному з хімічних підприємств. Через це звідти буцімто міг статися виток хлору та аміаку.

Скриншот з місцевого телеграм-каналу, в якому поширювали повідомлення про нібито хімічну небезпеку в Словʼянську

Такі повідомлення начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях назвав неправдою. За його словами, небезпечні хімічні речовини вже давно вивезли з усіх підприємств Слов’янська.

“Місцевими пабліками розповсюджується черговий ворожий вкид про хімічну небезпеку у Слов’янську. З цього приводу заявляю, що небезпечні хімічні речовини були вивезені з усіх слов’янських підприємств усіх форм власності ще на початку повномасштабної війни — у 2022 році. Дотримуйтеся інформаційної гігієни!” — закликав Вадим Лях.

Нагадаємо, у Словʼянській громаді нині залишається близько 41 тисячі жителів. Такі дані навів очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За словами посадовця, гуманітарної катастрофи у громаді немає. Там працюють державні установи, банківські відділення, аптеки та медичні заклади.

Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.