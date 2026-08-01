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У місцевих телеграм-каналах і соцмережах почали поширювати повідомлення про можливий виток небезпечних речовин у Слов’янську після авіаудару по хімічному підприємству. Начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях назвав цю інформацію неправдивою.
Напередодні, 31 липня, у місцевих телеграм-каналах почали з’являтися повідомлення про удар авіабомби по одному з хімічних підприємств. Через це звідти буцімто міг статися виток хлору та аміаку.
Такі повідомлення начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях назвав неправдою. За його словами, небезпечні хімічні речовини вже давно вивезли з усіх підприємств Слов’янська.
“Місцевими пабліками розповсюджується черговий ворожий вкид про хімічну небезпеку у Слов’янську. З цього приводу заявляю, що небезпечні хімічні речовини були вивезені з усіх слов’янських підприємств усіх форм власності ще на початку повномасштабної війни — у 2022 році. Дотримуйтеся інформаційної гігієни!” — закликав Вадим Лях.
Нагадаємо, у Словʼянській громаді нині залишається близько 41 тисячі жителів. Такі дані навів очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За словами посадовця, гуманітарної катастрофи у громаді немає. Там працюють державні установи, банківські відділення, аптеки та медичні заклади.
Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.