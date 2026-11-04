Партія Дональда Трампа програла проміжні вибори в США: що може змінитися для України

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

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У вівторок, 3 листопада, американці переобирали всю Палату представників і третину Сенату. За попередніми підсумками голосування, партія президента США Дональда Трампа зазнала поразки й втратила контроль над обома палатами американського парламенту.

Попередні результати виборів опубліковані інформаційною агенцією Associated Press.

Стосовно нижньої палати Конгресу, Палати представників, демократам вдалося подолати необхідну для більшості позначку у 218 місць. Вони отримали щонайменше 224. Підрахунок голосів станом на ранок 4 листопада ще триває, тому ця кількість може збільшитись.

У верхній палаті, Сенаті США, представники Демократичної партії мають щонайменше 54 місця із 51, яке потрібне для більшості.

Республіканці наразі мають 135 місць в Палаті представників і 42 у Сенаті. Навіть якщо вони виграють усі округи, де підрахунок ще триває, більшості їм це не поверне.

Перехід контролю над Конгресом до демократів може позначитися на політиці США щодо підтримки України.

Після повернення до Білого дому Дональд Трамп відійшов від курсу безумовної підтримки Києва й узяв на себе роль посередника в переговорах. Вашингтон також перестав виділяти власні пакети військової допомоги для ЗСУ. Натомість діє програма PURL: союзники по НАТО оплачують американську зброю, яку отримує Україна. Проте все це відбувалося, коли обидві палати Конгресу контролювала Республіканська партія.

“Тут вже дуже великий тиск щодо бюджету. Бюджет — це повноваження Сенату та Палати представників, тобто Трампу доведеться домовлятися з конгресменами, зокрема з демократичною більшістю, про те, якими будуть бюджетні пріоритети. Це дозволяє демократам, умовно кажучи, якщо буде така ініціатива, просунути асигнування на підтримку України”, — так на запитання стосовно наслідків перемоги демократів відповіла журналістка “Європейської правди” Ольга Ковальчук.

Нагадаємо, уряд Норвегії пропонує спрямувати 1 млрд крон (понад 96 млн євро) упродовж трьох років на співінвестування з приватним капіталом в українські оборонні компанії. Метою ініціативи є залучення до допомоги Україні приватного капіталу норвезького бізнесу.