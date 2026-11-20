Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить спільного розуміння гарантій за зразком статті 5 НАТО, після того, як американський перемовник Джаред Кушнер оголосив про “прорив” у цьому питанні. За словами президента, відкритим лишається питання присутності американських і європейських військ в Україні.

Про заяву Джареда Кушнера та відповідь Володимира Зеленського повідомили з Берліна кореспонденти Радіо Свобода.

Так, Джаред Кушнер 19 листопада на пресконференції за підсумками зустрічі “Коаліції охочих” у Берліні заявив, що США нібито вдалося зробити концепцію гарантій на основі статті 5 НАТО прийнятною для російської сторони. Він також повідомив, що президент США Дональд Трамп відкритий до таких гарантій для України, якщо вони відповідатимуть інтересам Америки.

Пізніше Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами, зазначив, що Україна й США по-різному можуть розуміти, як має працювати така модель.

“Вони (представники США – ред.) обговорювали це, як я зрозумів, з президентом (Трампом – ред.), з російською стороною та з європейською стороною, що вони дійсно готові наблизитися до цього, наблизитися до реальних переговорів, до реальних результатів переговорів, так, щоб запропонувати Україні процес забезпечення безпеки на основі статті 5. Так, але я не впевнений, що ми маємо спільне розуміння винятку щодо статті 5, як ми це розуміємо”, — сказав президент.

За його словами, українська сторона розуміє статтю 5 як таку, що передбачає присутність військ країн-партнерів в Україні.

“Я не виступаю ні за, ні проти. Звичайно, ми були б раді, якби наші американські партнери довіряли їм, якби їхні бази були в Україні, як на Близькому Сході. До речі, там країни не є членами НАТО, але там є певні бази”, — уточнив Володимир Зеленський.

Він додав, що відповіді на питання про американські та європейські війська й бази поки немає. Без цього, за його словами, він не впевнений, що гарантії можна вважати аналогом статті 5. Головним питанням, на його думку, залишається те, як діятимуть союзники в разі повторної агресії.

Нагадаємо, раніше у листопаді, як стверджує президент, американські перемовники вперше порушили питання членства України в НАТО в обмін на вихід українських військ із території Донецької області. Президент України заявив, що якщо всі члени НАТО підтвердять таку пропозицію, він винесе це питання на всеукраїнське обговорення.