 У Суханівці з-під завалів дістали тіло чоловіка, а у Словʼянську вдруге вдарили по рятувальниках
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У Суханівці з-під завалів дістали тіло чоловіка, а у Словʼянську вдруге вдарили по рятувальниках

Богдан Комаровський
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Надзвичайникам вдалося деблокувати тіло чоловіка, який опинився під завалами внаслідок російського удару по Суханівці 5 жовтня. Загалом війська країни-агресорки пошкодили у селищі понад 30 будинків. Також окупанти вдарили по рятувальниках, коли ті гасили пожежу в Словʼянську. 

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін.

Суханівка потрапила під серію російських ударів по Словʼянській громаді сьогодні, 5 жовтня. Загалом окупанти пошкодили у селищі понад 30 домівок, під завалами однієї з них опинилася людина.

У Суханівці з-під завалів дістали тіло чоловіка, а у Словʼянську вдруге вдарили по рятувальниках
Наслідки російських атак на Словʼянську громаду 5 жовтня. Фото: ДСНС України

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники з-під уламків будинку вилучили тіло загиблого чоловіка. Роботи там завершили.

У Суханівці з-під завалів дістали тіло чоловіка, а у Словʼянську вдруге вдарили по рятувальниках
Наслідки російських атак на Словʼянську громаду 5 жовтня. Фото: ДСНС України

Окрім цього, під час гасіння пожежі внаслідок атаки окупантів на Словʼянськ росіяни завдали повторного удару по рятувальниках. Через обстріл зазнав руйнувань пожежно-рятувальний автомобіль. Особовий склад не постраждав – вони встигли відбігти від місця атаки, уточнив речник.

У Суханівці з-під завалів дістали тіло чоловіка, а у Словʼянську вдруге вдарили по рятувальниках
Наслідки російських атак на Словʼянську громаду 5 жовтня. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, від 10:30 5 жовтня російські загарбники завдали трьох серій ударів по Слов’янській громаді. Влучання були, зокрема, і по центральній частині Слов’янська.

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