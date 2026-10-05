У Суханівці з-під завалів дістали тіло чоловіка, а у Словʼянську вдруге вдарили по рятувальниках

Наслідки російських атак на Словʼянську громаду 5 жовтня. Фото: ДСНС України

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Надзвичайникам вдалося деблокувати тіло чоловіка, який опинився під завалами внаслідок російського удару по Суханівці 5 жовтня. Загалом війська країни-агресорки пошкодили у селищі понад 30 будинків. Також окупанти вдарили по рятувальниках, коли ті гасили пожежу в Словʼянську.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін.

Суханівка потрапила під серію російських ударів по Словʼянській громаді сьогодні, 5 жовтня. Загалом окупанти пошкодили у селищі понад 30 домівок, під завалами однієї з них опинилася людина.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники з-під уламків будинку вилучили тіло загиблого чоловіка. Роботи там завершили.

Окрім цього, під час гасіння пожежі внаслідок атаки окупантів на Словʼянськ росіяни завдали повторного удару по рятувальниках. Через обстріл зазнав руйнувань пожежно-рятувальний автомобіль. Особовий склад не постраждав – вони встигли відбігти від місця атаки, уточнив речник.

Нагадаємо, від 10:30 5 жовтня російські загарбники завдали трьох серій ударів по Слов’янській громаді. Влучання були, зокрема, і по центральній частині Слов’янська.