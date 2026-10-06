У Сухопутних військах створили Дронові сили — його очолив Андрій Остапенко

Українські військові запускають безпілотник. Ілюстративне фото: libkos

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У Сухопутних військах створили управління безпілотних систем, яке очолив полковник Андрій Остапенко. Структура займатиметься рекрутингом бійців, розвитком дронової частини та підготовкою підпорядкованих підрозділів.

Про це представники Дронових сил розповіли під час конференції в Києві, пише hromadske.

За словами Остапенка, Дронові сили — не окремий вид чи рід Збройних сил. Це “внутрішній бренд” у кампаніях, у які вкладають розвиток безпілотних систем загальновійськових бригад, підрозділів безпілотників систем корпусного рівня, а ще роботи наземних комплексів. Дублювання функцій не буде, як і конкуренції із Силами безпілотних систем.

“У Сухопутних військах ми виконуємо всі завдання в інтересах загальновійськових підрозділів”, — зазначив військовий.

За словами полковника, підрозділи Дронових сил беруть участь як в оборонних операціях, так і в наступальних та здійснюють логістику й місії підтримки.

“Гасло наших Дронових сил — “На землі, у повітрі, всюди”. Саме це гасло відображає нашу глибоку інтегрованість у Сухопутні війська”, — додав Остапенко.