Святогірськ на мапі. Скриншот з deepstatemap

Усі населені пункти Святогірської громади щодня зазнають російських обстрілів. Найскладніша ситуація залишається у селі Сидорове, яке росіяни по кілька разів на добу атакують керованими авіабомбами.

Про це повідомив начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін у відеозверненні.

За словами посадовця, зараз у громаді залишається 1231 житель. При цьому всі населені пункти громади продовжують перебувати під постійними російськими обстрілами.

“На сьогодні найбільше потерпає від обстрілів керованими авіабомбами село Сидорове. Росіяни за одну добу по декілька разів завдають ударів по цьому населеному пункту”, — зазначив начальник МВА.

У Сидоровому залишаються шестеро місцевих жителів.

“Найголовніше — це евакуація, тому що найголовніша цінність у людини — це її власне життя. Ну і дуже важко жити людям похилого віку на цій території в такій ситуації”, — підкреслив він.

Посадовець додав, що Святогірськ та Маяківський старостинський округ досі залишаються без електропостачання. Через постійні обстріли енергетики не можуть розпочати відновлювальні роботи.

“На сьогодні неможливо відновити електромережі, ворог не дає, постійні обстріли. Як тільки це буде можливо зробити, так зразу ДТЕК це зробить. Принаймні люди виходять на зв’язок, вони знають місця на території Святогірська, де ловить мобільний зв’язок, і тому вони залишаються на контакті зі своїми рідними, близькими, друзями”, — сказав Рибалкін.

