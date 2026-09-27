У Святогірській громаді погодили компенсації за знищене житло на понад 28 млн грн

Святогірськ після обстрілу, 7 березня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

За останні десять днів у Святогірській громаді погодили 13 компенсацій за знищене житло на загальну суму понад 28 мільйонів гривень. Також від жителів прийняли 116 заяв на зимову підтримку та видали 345 продуктових наборів.

Про результати роботи за останні десять днів розповів начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін.

Комісія з питань “єВідновлення” за цей час розглянула 31 заяву від жителів громади. За 13 із них ухвалили позитивні рішення щодо компенсації за знищене житло. Загальна сума погоджених компенсацій становить 28 158 986 гривень.

Ще 116 заяв за останні десять днів прийняли від жителів громади на зимову підтримку в розмірі 19 400 гривень. За словами Рибалкіна, усі заяви вже розглянули, опрацювали та передали до Пенсійного фонду для подальшого опрацювання.

Продовжують у громаді й видавати гуманітарну допомогу. За десять днів жителям передали 345 продуктових наборів. Їх отримали мешканці Хрестищенського старостату та села Тетянівка.

Надалі гуманітарну допомогу планують видавати доти, доки це дозволятиме безпекова ситуація, зазначив начальник Святогірської МВА.

Для довідки: У Святогірській міській військовій адміністрації також нагадали актуальні номери телефонів, за якими жителі громади можуть отримати консультацію або допомогу. З питань оздоровлення дітей можна звертатися за номером 099 073 81 62. Щодо компенсації за зруйноване або пошкоджене житло консультують за номером +380 50 502 33 57.

Додамо, що станом на 27 вересня у Святогірській громаді залишаються 1050 людей, серед них — 42 дитини. За останні десять днів евакуювали 18 жителів, зокрема пʼятьох дітей. Найважчою безпекова ситуація залишається у Маяківському старостаті.