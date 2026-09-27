Яка ситуація у Святогірській громаді станом на 27 вересня 2026 року

Місто Святогірськ на Донеччині. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Станом на 27 вересня у Святогірській громаді залишаються 1050 людей, серед них — 42 дитини. За останні десять днів евакуювали 18 жителів, зокрема пʼятьох дітей. Найважчою безпекова ситуація залишається у Маяківському старостаті.

Про ситуацію у громаді розповів начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін.

За його словами, російські війська продовжують атакувати населені пункти громади за допомогою авіації та реактивних систем залпового вогню. Найскладнішою ситуація залишається у Маяківському старостаті, де загарбники також активно застосовують безпілотники.

Російські дрони становлять загрозу й на логістичних шляхах Святогірської громади, зазначив Рибалкін.

На тлі обстрілів місцева влада продовжує евакуацію жителів, передусім родин із дітьми. За останні десять днів із громади вивезли 18 людей, серед них пʼятьох дітей.

Станом на 27 вересня у Святогірській громаді продовжують жити 1050 людей, серед яких — 42 дитини.

Як повідомив Рибалкін, на території громади продовжують працювати поліція, комунальні служби, військова адміністрація та старости.

“Тримаємось всі разом, дивимось інтернет, дивимось DeepState, слухаємо музику Вівальді, яку виконують наші Збройні сили України. За що їм велика честь”, — додав очільник Святогірської МВА.

Нагадаємо, що Координаційний штаб погодив розширення зони примусової евакуації дітей у Донецькій області. Рішення стосується деяких сіл Святогірської й Новодонецької громад, а також частини міста Слов’янськ та селища Суханівка Слов’янської громади.