Святогірськ. Ілюстративне фото: ArmyInform

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Станом на 20 листопада у Святогірській громаді залишаються 13 дітей серед загалом 954 жителів. У вересні малечі було більше — понад півсотні, однак за два місяці їх кількість скоротилася більш ніж утричі. Місцева влада працює з батьками, аби спонукати їх виїхати з дітьми, а також наголошує: ситуація з безпекою на території громади та району погіршується.

Про це заявив начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін.

“Дуже багато гине цивільного населення на території Донеччини, як і по всій Україні, тому принаймні там, де є доступ ворога до авіації, РСЗВ та ствольної артилерії, дуже прошу звернути на це увагу та виїхати родинам із дітьми. Адже ця гра в лотерею — це не та гра, якою варто грати життям власних дітей”, — заявив Володимир Рибалкін.

За його словами, росіяни збільшили кількість обстрілів Краматорського району та самої громади. Зросла й присутність дронів, зокрема на оптоволокні, через що транспорт майже не може пересуватися логістичними шляхами громади.

На поточному тижні в громаді видавали гуманітарні набори: їх отримали жителі Хрестищенського старостинського округу. Саме Хрестище отримало 143 набори, Микільське — 50, Адамівка — 35. Найближчим часом планують гуманітарні місії до Маяківського старостату та міста Святогірськ.

Посадовець додатково зазначив, що комісія з “єВідновлення” провела в листопаді два засідання й розглянула 10 звернень щодо зруйнованого житла. За чотирма заявами ухвалили позитивні рішення про видачу сертифікатів, за трьома відмовили, бо об’єкти не вважаються знищеними. Ще три заяви скерували на дистанційне обстеження для підтвердження руйнувань.

На початку листопада чотири дні у Святогірську працювали ветеринари проєкту “Доступна стерилізація”. За цей час вони стерилізували понад 100 безпритульних тварин і надали їм медичну допомогу.

Також цього місяця Святогірська громада підписала меморандум про співпрацю з Солонківською громадою на Львівщині.

“Сподіваюся, наша взаємодія буде дуже потужною, адже ми не лише думаємо про оборону, ми думаємо і про відновлення, коли закінчиться війна. Я думаю, така взаємодія принесе позитивний результат”, — зазначив Володимир Рибалкін.

Нагадаємо, тижнем раніше, 11 листопада, на території Святогірської громади налічували 15 дітей. Вся ця територія належить до зони примусової евакуації неповнолітніх.