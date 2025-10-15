Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Світлодарська міська ВА, яка працює в евакуації, оновила програму соціального захисту ВПО зі Світлодарської громади. Тепер фінансування програми у 2025 році обійдеться на 260 тис. дорожче, ніж очікували у вересні. Додаткові кошти планують направити на підтримку цивільних мешканців громади, які були заручниками росіян та повернулися з неволі.

Відповідне розпорядження опубліковане на офіційному сайті Світлодарської міської ВА.

Так, у версії програми соціального захисту ВПО від вересня 2025 року на матеріальну допомогу цивільним, звільненим з полону, закладали 40 тис. грн (по 20 тис. на одну людину). У оновленій версії документа від 9 жовтня на ці потреби вже закладають 300 тис. грн. Додаткові 260 тис. планують взяти із бюджету громади.

Термін надання цієї допомоги — від вересня по грудень 2025 року.

Таким чином, загальне фінансування програми підтримки ВПО зі Світлодарської громади у 2025 році вимагатиме 3 118 500 гривень.

Нагадаємо, 13,9 млн грн коштує оплата праці 23 посадовців Світлодарської міської військової адміністрації у 2025 році. Бюджет тимчасово окупованої громади цього року є дотаційним на 86%. На допомогу переселенцям різних категорій із громади загалом спрямували 6,3 млн грн. Журналісти Вільного Радіо розповіли про діяльність Світлодарської ВА в евакуації у 2025 році, а також скільки це коштує та з яких джерел беруть гроші.