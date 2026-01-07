Діти на відпочинку в таборі “Перлина Донеччини”. Ілюстративне фото: Facebook/Перлина Донеччини

Світлодарська міська ВА, яка працює в евакуації, затвердила комплексну програму підтримки сімей із дітьми, дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування. У документі на ці завдання планують витратити 658 тис. грн за поточний рік, гроші візьмуть із бюджету громади.

Програма доступна для перегляду на офіційному сайті Світлодарської міської військової адміністрації.

Так, протягом всього 2026 року влада для захисту дітей зі Світлодарської громади планують:

надати одноразову матеріальну допомогу сім’ям із дітьми з інвалідністю, а також багатодітним родинам зі Світлодарської громади — заклали 348 тис. грн на 30 сімей/73 дітей;

передати одноразову допомогу дітям-сиротам і дітям, які позбавлені батьківського спілкування, які виховуються в сім’ях опікунів або піклувальників — 30 тис. грн розділять на шістьох дітей;

підтримати одноразовою допомогою дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування, і продовжать після повноліття навчатися у закладах професійної, передвищої або вищої освіти — 30 тис. грн на 3 отримувачів.

Ще 250 тис. грн у Світлодарській громаді планують витратити на придбання й доставку подарунків наприкінці року:

на подарунки до Дня захисту дітей у листопаді 2026 року витратять 125 тисяч гривень , кількість отримувачів — 200 дітей;

на набори цукерок до зимових свят також заклали 125 тис. грн , їх також планують подарувати 200 дітям.

