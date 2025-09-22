У Силах оборони з’явиться цифрова система обліку військових “Імпульс": що про неї відомо

Українські військові. Ілюстративне фото: ЗСУ

У Збройних силах України розгортають цифрову систему обліку військових “Імпульс”. Вона допоможе отримувати актуальні дані про кожного службовця.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Він розповів, що “Імпульс” — це цифрова система обліку особового складу, яка дасть змогу отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів. Шмигаль запевняє: це відбуватиметься без паперів, швидко й прозоро.

Міністр оборони також зазначив, що завдяки цій системі:

військові частини отримуватимуть швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та генеруватимуть накази й інші документи;

вище керівництво зможе ухвалювати управлінські рішення на основі чітких прозорих даних щодо кожної частини.

Як розповів Шмигаль, першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ, а вже найближчими тижнями “Імпульс” запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.

У майбутньому систему планують інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони. Серед них, зокрема, застосунок для військових “Армія+”, Медична інформаційна система тощо.

