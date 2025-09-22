У Силах оборони з’явиться цифрова система обліку військових “Імпульс": що про неї відомо

Підтримайте Вільне Радіо
У Збройних силах України розгортають цифрову систему обліку військових “Імпульс”. Вона допоможе отримувати актуальні дані про кожного службовця.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Він розповів, що “Імпульс” — це цифрова система обліку особового складу, яка дасть змогу отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів. Шмигаль запевняє: це відбуватиметься без паперів, швидко й прозоро.
Міністр оборони також зазначив, що завдяки цій системі:
Як розповів Шмигаль, першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ, а вже найближчими тижнями “Імпульс” запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.
У майбутньому систему планують інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони. Серед них, зокрема, застосунок для військових “Армія+”, Медична інформаційна система тощо.
