10 жовтня 2025 року на тимчасово окупованій частині Донеччини заборонили використовувати, продавати та встановлювати будь-яку супутникову техніку, яка може транслювати телеканали, не затверджені окупаційною адміністрацією. Під заборону також потрапляє обладнання, яке не надає послуг зв’язку. Власників уже встановлених комплексів зобов’язали демонтувати їх.

Про нововведення журналісти Вільного Радіо дізналися з “указу” ватажка т.з. “ДНР” “Про заборону використання на території Донецької Народної Республіки комплектів супутникового телебачення, не призначених для роботи в мережах зв’язку операторів обов’язкових загальнодоступних телеканалів і (або) радіоканалів, які надають послуги зв’язку для цілей телевізійного мовлення та (або) радіомовлення з використанням мережі супутникового телерадіомовлення”.

“Указ” ватажка т.з. “ДНР” “Про заборону використання на території Донецької Народної Республіки комплектів супутникового телебачення, не призначених для роботи в мережах зв'язку операторів обов'язкових загальнодоступних телеканалів і (або) радіоканалів, які надають послуги зв'язку для цілей телевізійного мовлення та (або) радіомовлення з використанням мережі супутникового телерадіомовлення” від 10 жовтня 2025 року. Скриншот: Вільне Радіо

Згідно з документом, усі власники супутникових тарілок та антен, які не працюють через російських операторів супутникового мовлення, зобов’язані демонтувати їх до 30 листопада 2025 року.

Яке покарання може чекати тих, хто відмовиться прибирати обладнання, не уточнили. Натомість зазначили, що всім ватажкам окупованих міст доручили проводити “роз’яснювальну роботу” з місцевими жителями щодо “важливості укладати договори” на трансляцію з російськими операторами супутникового мовлення.

