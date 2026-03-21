В окупаційній адміністрації Донеччини заявили про домовленості з грузинською компанією George Oil Limited. Сторони нібито готують перелік товарів для поставок, серед яких — вугілля, метал та хімічна продукція.

Про це заявив так званий “голова уряду ДНР” Андрій Чертков.

За його словами, домовленості стосуються галузей, які в окупаційній адміністрації називають ключовими — це вугільна промисловість, металургія та хімічне виробництво. Саме ці ресурси можуть постачати в межах співпраці.

Чертков стверджує, що у грузинської компанії нібито є запит на таку продукцію. Натомість зі свого боку окупаційна адміністрація бачить можливість організувати її регулярні поставки.

Наразі сторони лише домовилися підготувати конкретний перелік товарів, які зможуть постачати на постійній основі.

“Це фактично перший крок до налагодження повноцінних торговельних зв’язків. Загалом розглядаємо цю угоду як можливість для розширення ринків збуту та зміцнення економічних позицій нашої Республіки”, — заявив Чертков.

Що відомо про грузинську компанію

George Oil Limited спеціалізується на міжнародній торгівлі енергоносіями та іншими товарами — компанія є великим гравцем на ринку державних закупівель Грузії та регулярно виграє тендери на постачання палива для державних структур.

Раніше вона підписувала меморандуми про двосторонні поставки з підприємствами Далекого Сходу Росії.

