Торецьк під час боїв у місті. Скриншот із відео 100 бригади

У Торецькій міській ВА відповіли на скарги громадян стосовно розгляду заявок на компенсації за пошкоджену та знищену нерухомість. Там стверджують, що профільна комісія продовжує роботу, затримки пов’язані не з бюрократією, а з логікою черги. Загалом комісія вже отримала понад 7 тис. звернень.

Про це повідомили у пресслужбі Торецької міської військової адміністрації.

У Торецькій громаді заявки на компенсації почали приймати від серпня 2024 року, однак майже одразу розгляд призупинили: через активні бойові дії не вдавалося обстежити знищені об’єкти на місці.

Наприкінці липня 2025 року ситуація змінилася, коли уряд дозволив проводити обстеження нерухомості дистанційно. Тоді комісія почала опрацьовувати заявки по черзі — з найранішої, поданої ще у 2024 році. Черговість визначає Реєстр пошкодженого та знищеного майна автоматично.

Саме тому нові заявки, які надходять зараз, одразу отримують статус “призупинено”, адже комісія не може перестрибнути через тисячі попередніх. Рішення про призупинення заявник отримує на електронну пошту.

Тих, хто подав заяву раніше, але ще не отримав відповіді, у Торецькій громаді закликають по можливості не писати й не телефонувати без нагальної необхідності.

“Звертаємо увагу, що кількість поданих заяв уже перевищує 7000. Їх опрацювання здійснюється Комісією постійно — як у частині дистанційного обстеження, так і щодо призначення компенсації. Водночас велика кількість звернень (скарг, телефонних дзвінків, повідомлень тощо) створює додаткове навантаження та уповільнює процес обробки документів”, — пишуть у Торецькій МВА.

Там зазначили, що за необхідності представники комісії самостійно вийдуть на контакт із заявниками.

Нагадаємо, на кінець березня в Донецькій області є 16 громад, у яких механізм компенсацій як за зруйноване, так і за пошкоджене житло не працював жодного дня. Журналісти Вільного Радіо розповідали, про які громади йдеться.