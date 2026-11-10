У Торецькій громаді кількість платників податків скоротилася вдесятеро

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Станом на перший квартал 2026 року в Торецькій громаді податки сплачують 205 субʼєктів господарювання. У 2021 році таких платників було 2 018.

Про це йдеться у Стратегії розвитку Торецької громади до 2034 року.

Найбільше платників податків поменшало у 2022–2023 роках. За цей період їхня кількість скоротилася з 1 445 до 596 — на 59%.

Серед 205 нинішніх платників — 45 юридичних осіб і 160 фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Для порівняння, у 2021 році податки сплачували 560 юридичних осіб і 1 458 ФОП. Тобто кількість юридичних осіб скоротилася майже на 92%, а фізосіб-підприємців — на 89%.

Великих і середніх платників податків у громаді більше немає. За оцінкою авторів стратегії, економічна активність зосереджена переважно в мікробізнесі. Це ФОПи, які працюють у торгівлі та сфері послуг або заробляють дистанційно.

Водночас станом на 1 січня 2024 року в громаді був зареєстрований 1 951 суб’єкт господарювання: 563 юридичні особи та 1 388 ФОПів. Однак значна частина з них фактично не працює або перебуває у процесі ліквідації.

У стратегії також пояснюють, що з 1 січня 2025 року платників податків обліковують лише на рівні районної податкової служби — Волноваської ДПС.

Чому платників стає менше

Кількість платників податків скоротилася насамперед через бойові дії та окупацію — Торецьку громаду визнали повністю окупованою 8 березня 2026 року. Місцеві підприємства зупинилися або релокувалися, а більшість мешканців виїхали. Станом на початок 2026 року жодне з семи промислових підприємств Торецької громади не працює.

На кількість платників у місцевому бюджеті впливає і переїзд підприємців. ФОП, зареєстровані на тимчасово окупованій території, мають змінити податкову адресу на підконтрольну Україні територію, щоб продовжувати діяльність. Після перереєстрації сплачений ними єдиний податок та єдиний соціальний внесок надходять за новим місцем обліку, а не до бюджету громади, звідки вони виїхали.

Детальніше про те, як переїзд підприємців впливає на бюджети громад, що втратили контроль над своїми територіями, Вільне Радіо розповідало на прикладі Бахмута.

Нагадаємо, від початку 2026 року борги комунальних підприємств Торецької громади зросли майже вчетверо.